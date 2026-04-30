Datos personales y Estado: la Corte redefine los límites del uso de información

images (31) Decisión judicial que refuerza el consentimiento en el manejo de información digital.

El máximo tribunal invalidó artículos de la ley que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento. Consideró que esas excepciones eran demasiado amplias y terminaban debilitando la protección legal de los datos personales.

En ese sentido, la Corte advirtió que la amplitud normativa permitía al Estado evitar casi siempre la necesidad de autorización, lo que, en la práctica, vaciaba de contenido el derecho a la protección de datos.

El origen del reclamo

La demanda inicial señalaba el uso de información personal para comunicaciones oficiales no solicitadas. La actora sostuvo que no había autorizado ese tipo de contacto y que no deseaba recibir mensajes reiterados por parte de organismos públicos.

El fallo contó con la firma de Rosatti, Lorenzetti y Bejas. En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren QUIENES propusieron rechazar el recurso del Estado y no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, dejando firme el criterio previo.