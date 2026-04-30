La CGT encabezó un acto con críticas al Gobierno pero sin anunciar un paro

Y agrega: “Hoy se discute judicialmente una Ley de reforma Laboral promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores. La CGT seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la constitución nacional. Cada derecho laboral costó organización y lucha.

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Los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello abrieron el acto con duras críticas contra la gestión de Javier Milei.

“Venimos a decirle a este Gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo y sacando su dignidad. Venimos a decirle que no se puede hacer un país libre, justo y soberano quitando derechos, terminando con la economía y el consumo”, enfatizó Argüello, y llamó a decir “basta a este Gobierno explotador”.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 14.24.30 Sergio Palazzo lideró la columna de La Bancaria presente en la marcha de la CGT

En esa línea, Cristian Jerónimo redobló las críticas contra el Ejecutivo y aseguró que el país atraviesa una situación crítica: “No lo dicen los números y las estadísticas, lo dice la realidad de la ciudadanía. Lo vemos en cada fábrica que baja su producción, cada comercio que baja su persiana, cada trabajador que pierde su poder adquisitivo y cada jubilado que tiene que elegir entre comer o comprar su medicamento”.

El acto de la central obrera comenzó con un homenaje al papa Francisco, donde los parlantes replicaron varios de sus recordadas frases sobre el trabajo y la Justicia social. En ese sentido, el padre Lorenzo “Toto” de Vedia, tomó la palabra y enfatizó: “La realidad es superior a un excel, al equilibrio fiscal, a los escritorios y a los arreglos. Francisco nos enseñó que el trabajo es con derecho o es esclavo”.

La marcha contó con la adhesión de gremios y organizaciones sociales. Entre ellos, la UTEP, La Bancaria, la UOM, Camioneros, SICONARA y la UGATT, además de sindicatos de distintas actividades.