Los cargos y costos bancarios (parte 2)

En general esa diferencia no pasa a mayores ya que los consumidores no tienen muchas otras opciones que firmar los formularios pre impresos y tolerar esas pequeñas podas sobre sus saldos, que de a pocos pesos van reduciendo sus recursos.

Pueden hacer reclamos, pero si arriban a soluciones, estás son de carácter individual, y no impactan sobre otros clientes, pero la excepción a ello es que intervenga una asociación de defensa al consumidor con una demanda colectiva y de esa manera el fallo le será aplicable a todos los usuarios en general.

Es por ello que varias ONG se decidieron en los últimos tiempos a realizar ese tipo de medidas con resultados muy favorables. Vamos a reproducir la parte mas importante de una sentencia lograda por la asociación Proconsumer contra el banco Patagonia con fallo favorable a la primera a fines del 2019, donde se deja absolutamente claro que todos los cargos o conceptos debitados al cliente deben estar justificados por una contraprestación de un servicio o costo razonable, la semana pasada ya dimos la primera parte de la sentencia, que sigue de este modo:

Con precisión conceptual uno de los votos de la cámara sostuvo: "adviértase que contrariamente a lo sostenido por la recurrente en punto al impacto en la estructura económica del contrato en cuestión, tal concepto dejó de cobrarse sin que se informara en autos que hubiese sido necesario readecuar contrato alguno, ni que en manera alguna hubiese afectado en forma ruinosa la operatoria en cuestión.

Este párrafo deja claro que el Banco decidió unilateralmente la inclusión del cargo y luego su eliminación, sin que haya cambiado el sentido de la relación contractual.

Luego sigue indicando: "Cabe analizar si la información contenida en el resumen de cuenta, queda alcanzada con la gratuidad que impone el régimen consumeril. Cabe precisar que desde una óptica descriptiva económica, ninguna duda puede caber que en materia de tarjeta de crédito el elemento confianza vinculado al principio de buena fe debe prevalecer, a efectos del debido funcionamiento del sistema. Valores que los mismos operadores del sistema deben estar seriamente comprometidos en su efectividad, por cuanto de ello depende la generalización de su uso, la aceptación en mayor cantidad de proveedores y la adhesión de mayor cantidad de usuarios de tarjetas, lo que en gran medida beneficia la obtención de la rentabilidad del negocio en cuestión

No se puede desconocer en esa descripción, la importancia y valor que contiene la información que conforma el resumen de cuenta. Tal es así, que el legislador indicó cuál era el mínimo de información que esperablemente debe contener el resumen (Ley 25.065-Capítulo IX arts. 22 al 25) y por otra parte explicitó los efectos legales que se producen a partir del mismo (Ley 25.065 de Tarjetas de crédito de Capítulo IX arts. 26 al 30). En otras palabras, el resumen es la explicación de cómo se conforma el saldo de cuenta, permitiendo su corroboración la exigibilidad en su caso, del pago en cuestión o, de existir observaciones o impugnaciones, la supresión de los errores que pudiese contener la misma. Es por ello, que su generación y entrega no es solo de interés del titular de la tarjeta de crédito, sino también del emisor en cuanto los saldos varían de mes a mes, conforme sea el uso que se dé a la tarjeta de crédito, como también resultado de otras variables, como son el cambio de la tasa de interés de financiación, y la aplicación de diversos cargos y comisiones que se conocen recién al momento de efectuarse la liquidación pertinente, inclusive la determinación de la fecha de pago y la explicitación del pago mínimo en caso de corresponder. En otras palabras, la generación del resumen es una cuestión medular en la dinámica de la operatoria de las tarjetas de crédito, que se conforma con información propia del usuario de la tarjeta de crédito, como así también de información que integra el emisor, carácter éste que indudablemente hace a la gratuidad señalada por el art. 4 de la ley 24.240, que en última instancia recepta la protección constitucional en la previsión del art. 42 de la Constitución Nacional, lo que me convence de la ilicitud del cargo en cuestión. En síntesis, siendo que por ambas vías resulta ilícito el cargo en cuestión, deviene procedente la restitución del cargo percibido sin causa lícita, conforme fuese ordenado en la anterior instancia. Por lo que, he de proponer a mi distinguida colega la desestimación del recurso de la entidad bancaria y la confirmación del aspecto en cuestión, conforme fuese dispuesto en la sentencia de grado".