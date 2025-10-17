Kicillof por el Día de la Lealtad Peronista: "80 años de amor"

En la previa, Kicillof celebró este viernes el Día de la Lealtad en sus cuentas en las redes sociales con un video de poco menos de dos minutos en los que repasa distintos hitos del peronismo desde su surgimiento el 17 de octubre de 1945.

En las imágenes, el mandatario bonaerense traza claros paralelismos entre los derechos ganados a partir del primer gobierno de Juan Domingo Perón y los alcanzados y/o recuperados en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en Nación y la suya propia en la provincia de Buenos Aires.

En esa línea se puede ver, en simultáneo, en aquel entonces y más acá en el tiempo después de 2003 la entrega de viviendas sociales, la inauguración de escuelas, la recuperación de los trenes, la apuesta por Aerolíneas Argentinas, por el desarrollo energético del país, el derecho al turismo social y otros hitos del peronismo.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón.

A la actividad están invitados candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales. El cierre de ese acto estará a cargo de Kicillof.

Por su parte, La Cámpora organizó una “caravana nacional” a San José 1111 que tendrá lugar a las 5 de la tarde de este viernes. La idea es colmar los alrededores del departamento en el que Cristina Kirchner está viviendo su prisión domiciliaria. “Leales a Perón. Leales a la patria. Leales al pueblo. Leales a Cristina. Leales de corazón”, reza la consigna elegida para la ocasión.

En el comunicado oficial, los organizadores sostienen que la movilización busca “recuperar la épica de un pueblo que se organiza frente a los ataques a sus derechos”, al tiempo que remarcan paralelismos entre la historia de Perón y la situación actual de la expresidenta.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) organizó un día entero de actividades en su sede de calle Matheu 130 (Ciudad de Buenos Aires). Con la consigna “Lealtad por siempre”, la idea es debatir, sobre el peronismo, su doctrina y la actualidad durante una jornada que va a ser mañana y terminará con los principales candidatos del partido para las elecciones del 26 de octubre.