El calvario de Agustina Peñalva: "Estoy viviendo una película de terror"

El acoso, según contó, comenzó en agosto, cuando un hombre-el economista Walter Graziano- empezó a escribirle mensajes de forma insistente. “Me manda entre 20 y 30 mensajes por día. Un día me dijo que estaba buscando la forma de encontrarme sola y ahí me di cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa”, relató. Aunque lo bloqueó, el agresor creó nuevas cuentas y continuó hostigándola.

Peñalva relató que el acosador logró identificar varios de sus lugares habituales. “Estaba cenando con amigas y se acercó un hombre a hablar de mi trabajo. No me pareció raro, pero después me enteré de que alguien había llamado para regalarme un servicio de manicura. Ahí entendí que se estaba metiendo en mi entorno”, contó.

Con el paso de las semanas, la situación empeoró. “En el gimnasio se colgó de la cinta donde yo corría para preguntarme si iba a trabajar. Salí disparada porque sentí que era él”, recordó. Luego de ese episodio decidió denunciarlo y recibió un botón antipánico, aunque admitió que sigue viviendo con miedo.

“No puedo salir tranquila de mi casa”

La periodista reveló que el hombre tiene antecedentes psiquiátricos y vive a pocas cuadras de su domicilio. “Estuvo internado por acosar a otra persona. No entiendo cómo puede estar libre”, reclamó. Entre lágrimas, agregó: “No quiero tus flores ni tus regalos. Quiero recuperar mi vida normal”.

El relato generó una ola de apoyo entre sus colegas y en redes sociales, donde muchos destacaron la importancia de visibilizar el acoso hacia las mujeres. “Siempre conté historias así de otras, nunca imaginé que me iba a pasar a mí”, cerró Peñalva, reflejando el miedo cotidiano de quienes son perseguidas sin justicia ni resguardo.

Pablo Duggan se despega de Walter Graziano

El periodista Pablo Duggan realizó un descargo este mediodía, después de la fuerte repercusión que tuvo la denuncia de su colega de C5N, Agustina Peñalva, por el acoso de Walter Graziano, economista que participó en varias emisiones del programa Duro de Domar de la misma señal y conducido por Duggan.

“Sí, es verdad. Vino un par de veces a Duro de Domar ”, admitió primero el conductor, en su cuenta de X y rápidamente aclaró: “Tiempo después nos enteramos del acoso a nuestra compañera de canal. Lo repudiamos y jamás volverá a ser invitado”.

Además, Duggan replicó mensajes que escribieron otras personas, de solidaridad con Peñalva, y que pedían que la Justicia actúe para impedir que Graziano continúe con esta actitud.