Pablo Laurta: la fiscal confirmó el móvil del crimen del remisero

Después de que la Justicia dictara 120 días de prisión preventiva para el acusado, la fiscal de la causa brindó una serie de detalles acerca de la investigación.

“Con el relevamiento de cámaras se constató que salen desde la ciudad de Concordia, desde la terminal. Una cámara lo capta bien al lado, a Palacio, que levanta el baúl desde adentro, baja, se saludan (con Laurta), guardan las pertenencias y viajan”, indicó la doctora Daniela Montagie.

La fiscal contó que, a partir de ese descubrimiento, se pidieron las antenas del celular de Palacio. Allí se advirtió que el teléfono se apagó en la zona de General Campos.

“Se está investigando un homicidio criminis causa. Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado", detalló Montagie.

“Laurta se mostró colaborador, no nos opusimos a la cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”, señaló su abogado José Luis Legarrate.

El letrado hizo hincapié en que su defendido se abstuvo a declarar y, consultado por la versión que le dio, respondió: “Tengo la obligación del secreto profesional”.

Con respecto al proceso judicial, el defensor señaló: “Es un estadío del proceso penal incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”.

La audiencia terminó minutos antes de las 11 de este jueves y luego Laurta fue trasladado desde la sede de Tribunales de Concordia hacia la cárcel en la que está detenido.

Desde adentro de los Tribunales, el uruguayo volvió a extralimitarse ante los medios locales y deslizó una fuerte frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”.

En las últimas horas el acusado también se manifestó y dijo que “todo fue por justicia” y hasta soslayó la idea de crear un personaje: “Hay que venerarlo; es un mártir”.

Luego de ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en la provincia de Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado para que sea acusado por los femicidios de su ex pareja Luna Giardina y Mariel Zamudio, la madre de ella.