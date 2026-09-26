Del 3 al 4 de octubre, vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás

Con entrada libre y gratuita, la segunda edición contará con artistas nacionales, junto con músicos locales y de la región. Habrá una programación especial a 100 años de nacimiento de Miles Davis.

La ciudad de San Nicolás será escenario entre el 3 y el 4 de octubre próximo del Festival de Jazz. El evento se llevará a cabo en cinco espacios y reunirá a destacados artistas nacionales, junto con músicos locales y de la región.