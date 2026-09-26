Del 3 al 4 de octubre, vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás

Con entrada libre y gratuita, la segunda edición contará con artistas nacionales, junto con músicos locales y de la región. Habrá una programación especial a 100 años de nacimiento de Miles Davis.
La ciudad de San Nicolás será escenario entre el 3 y el 4 de octubre próximo del Festival de Jazz. El evento se llevará a cabo en cinco espacios y reunirá a destacados artistas nacionales, junto con músicos locales y de la región.
Con entrada libre y gratuita, la segunda edición del Festival de Jazz de San Nicolás tendrá la presencia de Escalandrum, Julieta Rada Trío, Argentum, Mariano Loiácono, Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Sebastián Peycere, Alfredo Storti, Groove Fandango, Germen Eléctrico, Pájaro de Fuego y Mat Alba.
En el año del centenario del nacimiento de Miles Davis, el encuentro incluirá una programación especial en homenaje al músico estadounidense. Mariano Loiácono encabezará uno de los tributos el sábado 3, mientras que Hernán Jacinto presentará otro el domingo 4.
El evento es organizado por EDEN y la Municipalidad de San Nicolás e intenta afianzarse como una cita anual que combine música, cultura y turismo en la ciudad, donde en 1979 el pianista Bill Evans ofreció un concierto que quedó en la historia local.
"El Festival busca consolidarse como una cita anual que combine música, cultura y turismo, acercando propuestas artísticas de excelencia al público local y regional y atrayendo nuevos visitantes a San Nicolás", dijeron desde la organización.
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
13:00 – GERMEN ELÉCTRICO (Ramallo)
Esquina Menchaca
16:00 – JULIA MOSCARDINI CUARTETO
Ernesto Jodos, piano / Santiago Lamisovski, contrabajo / Sergio Verdinelli, batería
Colegio de Abogados
17:30 – SEBASTIÁN PEYCERE TRÍO
Casa del Acuerdo
19:00 – MARIANO LOIÁCONO – Tributo a Miles Davis
Teatro Municipal
21:00 – JULIETA RADA TRÍO
Hernán Jacinto, piano / Juan Chiavassa, batería
Teatro Municipal
00:00 – PÁJARO DE FUEGO
Villa Rocca
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
14:00 – ALFREDO STORTI CUARTETO (San Nicolás)
Esquina Menchaca
16:00 – GROOVE FANDANGO (San Nicolás)
Colegio de Abogados
17:30 – HERNÁN JACINTO – Tributo a Miles Davis
Casa del Acuerdo
19:00 – ARGENTUM
Urquiza – Giunta – Cavalli – Romero – Carmona
Teatro Municipal
21:00 – ESCALANDRUM – Piazzolla 74
Teatro Municipal
00:00 – MAT ALBA
Villa Rocca