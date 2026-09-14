Colapinto, a corazón abierto, reflexionó sobre su presente en la Fórmula 1

El piloto argentino contó cómo cambió su vida desde su llegada a la máxima categoría, destacó el vínculo que mantiene con un referente nacional y analizó el desgaste de una temporada exigente.
Franco Colapinto brindó una entrevista a corazón abierto durante el fin de semana del Gran Premio de España y repasó distintos aspectos de su vida desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto de Alpine habló sobre la exposición, sus vínculos fuera de las pistas y las exigencias de una temporada que cada vez siente más intensa. Además, recordó cómo intenta mantener su rutina pese al reconocimiento que ganó en los últimos años.
Consultado por la fama, el pilarense marcó una diferencia con la imagen que muchas veces se construye alrededor de los pilotos. “No soy famoso, soy piloto”, afirmó. Luego explicó que procura mantener una vida normal, aunque reconoce que la exposición obliga a tomar algunas precauciones: “Cuando te empieza a conocer un poco la gente, tenés que tomar medidas y capaz las decisiones de lo que hacés pueden afectar otro tipo de cosas y hay que tener un poquito más de cuidado, pero yo por lo general hago lo que quiero”. También aseguró que disfruta el contacto con sus seguidores y que, cuando regresa a la Argentina, prioriza pasar tiempo con su familia.
Uno de los momentos más destacados de la charla estuvo relacionado con José María López, con quien Colapinto comparte residencia en Mónaco. “Lo amo a Pechito. Al final, es la única persona que tengo y siempre me cuidó mucho desde que llegué”, expresó el piloto de Alpine. Además, resaltó la admiración que siente por el cordobés: “Disfruto muchísimo estar con él y es de las personas que admiro mucho como deportista, por la disciplina que tiene en su día a día, y como persona”.
Colapinto también puso el foco en el desgaste que genera el calendario de la Fórmula 1 y en la velocidad con la que transcurre su carrera profesional. “El calendario es terrible”, sostuvo, antes de reflexionar sobre el tiempo que pasa entre viajes, carreras y compromisos. “El tiempo pasa rápido. Es todo mucho más corto de lo que parece cuando parás y te frenás un poco. Ahí te das cuenta de todo el tiempo que pasó y todas las cosas y momentos que estoy viviendo”, explicó. También reconoció que viajar constantemente genera cierta distancia de su entorno.
La entrevista se produjo después de una destacada actuación en el Gran Premio de España, donde Colapinto terminó séptimo y sumó seis puntos, que le permitieron llegar a 27 unidades. De esta manera, el argentino se mantiene en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos, mientras continúa con su temporada en Alpine y enfrenta una agenda que, según sus propias palabras, puede hacerle perder de vista la velocidad con la que está viviendo esta etapa de su carrera.
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