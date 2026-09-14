Colapinto, a corazón abierto, reflexionó sobre su presente en la Fórmula 1

Consultado por la fama, el pilarense marcó una diferencia con la imagen que muchas veces se construye alrededor de los pilotos. “No soy famoso, soy piloto”, afirmó. Luego explicó que procura mantener una vida normal, aunque reconoce que la exposición obliga a tomar algunas precauciones: “Cuando te empieza a conocer un poco la gente, tenés que tomar medidas y capaz las decisiones de lo que hacés pueden afectar otro tipo de cosas y hay que tener un poquito más de cuidado, pero yo por lo general hago lo que quiero”. También aseguró que disfruta el contacto con sus seguidores y que, cuando regresa a la Argentina, prioriza pasar tiempo con su familia.