Colapinto respaldó a Piere Gasly tras las amenazas pero Briatore puso un ultimátum: "No le daremos notas a la TV argentina"

Luego del bloqueo que casi le cuesta la séptima posición al piloto pilarense, los hinchas atacaron directamente a su compañero de Alpine a través de las redes sociales.
Pierre Gasly denunció las amenazas que recibió después del GP de España, donde un episodio con Franco Colapinto generó fuertes críticas en redes sociales. El francés de Alpine contó que los mensajes también alcanzaron a sus familiares y pidió que los fanáticos no crucen determinados límites.
El conflicto se había producido sobre el cierre de la competencia disputada en Madring. Gasly quedó por delante de Colapinto durante las últimas vueltas, mientras esperaba la aparición de un auto de seguridad, y el argentino expresó su enojo por radio ante una maniobra que podía costarle el séptimo puesto.
Aunque después ambos pilotos dejaron atrás el episodio y se mostraron juntos, la situación tuvo una consecuencia inesperada: los ataques en redes sociales contra el corredor y su entorno familiar. En diálogo con The Race, el francés se refirió a lo ocurrido.
“La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando afecta a miembros de mi familia. No creo que eso deba suceder”, manifestó en primera instancia Gasly.
Luego, el integrante de Alpine marcó un límite respecto de las agresiones que pueden producirse detrás de una pantalla. “Puedes gustar o no gustar, eso me parece totalmente perfecto, pero hay una cierta línea que no se debería cruzar solo por estar detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se están cruzando demasiadas veces”.
Colapinto respaldó a su compañero de equipo y cuestionó los mensajes que recibió después de la carrera. “Creo que mucha gente le envió mensajes. Nunca es agradable recibirlos, y menos aún cuando le suceden al equipo en el que compito “, aseguró el argentino.
Además, destacó el vínculo que mantienen dentro de la estructura y el objetivo que comparten. “Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Apuntamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo “, siguió.
El piloto argentino también explicó que el conflicto fue tratado puertas adentro del equipo y que lograron encontrar una salida. “Hablamos en equipo y lo gestionamos juntos. Con Pierre, con Flavio, Steve, todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo al comprender lo que sucedió y cómo mejorarlo para la próxima vez. Estoy satisfecho. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo”.
Flavio Briatore también intervino ante los ataques en redes y les pidió a los seguidores argentinos que apoyen al corredor de manera respetuosa. "Se lo digo especialmente a los argentinos. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", sostuvo.
El dirigente italiano incluso advirtió que Alpine podría tomar medidas con los medios argentinos si este tipo de situaciones continúa. "Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", afirmó.
Por último, Briatore remarcó que la prioridad del equipo es que sus dos pilotos trabajen juntos y eviten disputas internas. "Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable", afirmó.
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