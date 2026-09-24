Colapinto respaldó a Piere Gasly tras las amenazas pero Briatore puso un ultimátum: "No le daremos notas a la TV argentina"

Luego, el integrante de Alpine marcó un límite respecto de las agresiones que pueden producirse detrás de una pantalla. “Puedes gustar o no gustar, eso me parece totalmente perfecto, pero hay una cierta línea que no se debería cruzar solo por estar detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se están cruzando demasiadas veces”.

El respaldo de Franco Colapinto a Gasly

Colapinto respaldó a su compañero de equipo y cuestionó los mensajes que recibió después de la carrera. “Creo que mucha gente le envió mensajes. Nunca es agradable recibirlos, y menos aún cuando le suceden al equipo en el que compito “, aseguró el argentino.

Además, destacó el vínculo que mantienen dentro de la estructura y el objetivo que comparten. “Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Apuntamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo “, siguió.

El piloto argentino también explicó que el conflicto fue tratado puertas adentro del equipo y que lograron encontrar una salida. “Hablamos en equipo y lo gestionamos juntos. Con Pierre, con Flavio, Steve, todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo al comprender lo que sucedió y cómo mejorarlo para la próxima vez. Estoy satisfecho. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo”.

La advertencia de Briatore a los fanáticos argentinos

Flavio Briatore también intervino ante los ataques en redes y les pidió a los seguidores argentinos que apoyen al corredor de manera respetuosa. "Se lo digo especialmente a los argentinos. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", sostuvo.

El dirigente italiano incluso advirtió que Alpine podría tomar medidas con los medios argentinos si este tipo de situaciones continúa. "Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", afirmó.

La versión completa de la Radio de Colapinto en el encuentro con Gasly pic.twitter.com/LfYKm8L4Ce — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 14, 2026

Las declaraciones de Flavio Briatore y el pedido a los fans argentinos



“Se lo digo especialmente a los argentinos, si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”



@SC_ESPN pic.twitter.com/o6P5Iz2HRg — Tina ³ (@tina43arg) September 23, 2026

Por último, Briatore remarcó que la prioridad del equipo es que sus dos pilotos trabajen juntos y eviten disputas internas. "Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable", afirmó.