A pedido de la oposición, la Justicia suspendió las elecciones en Boca

ibarra-macri.png La decisión responde a un pedido de la lista opositora comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri

La denuncia se había presentado el pasado 15 de noviembre por la fórmula opositora a la gestión de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal encabezada por Ibarra y el expresidente Mauricio Macri.

image.png Riquelme le había pedido a la oposición que dejara de "jugar sucio"

En su fallo, la magistrada aseguró que encontró "una extensa enumeración de anomalías a la luz de las normas estatutarias" y que por este motivo "puede hallarse en peligro o, cuanto menos, bajo sospecha, la transparencia y legitimidad de un acto de elección de autoridades".

La base de la denuncia de la oposición es que se habilitaron a votar 9.000 socios que pasaron de la categoría adherente a la de activos.

"Todo en la vida no se puede comprar"

Juan Román Riquelme reiteró este lunes sus denuncias contra la Justicia porteña por interferir en los comicios en Boca y perseguir a su familia, a la vez que le pidió a la oposición terminar con la campaña sucia.

"Yo soy hincha de mi club, amo a mi club y a sus hinchas. Pero tengo que decir que están apretando mucho, otra vez con el 'Chanchi' (su hermano Cristian) y están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos a nuestro país, que nos gusta estar con nuestros amigos, dijo el ídolo xeneize en una entrevista que concedió a C5N.

image.png La Justicia ordenó la suspensión de las elecciones en Boca Juniors, que ya tenía montada una carpa en el césped de La Bombonera.

"A mí mamá le dije, mamá, quiero tomar mate con vos, lo voy a intentar. Quiero que me entiendas, esta vez no te voy a preguntar, sino que ya tomé la decisión de qué es lo que tengo que hacer. Están apretando mucho, otra vez con el 'Chanchi'. Mi mamá me miró y me dijo: si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa, yo no te hablo más. Fue maravilloso", agregó.

En cuanto a Mauricio Macri, Román reveló que en 2019, meses antes de los comicios que ganó Jorge Ameal, el expresidente de la Nación lo invitó a la Quinta Presidencial.

"Él había perdido las PASO, y por mucho. A los tres días me citó en Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar (Christian) Gribaudo en Boca, y de que me sumara. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar", aseguró Riquelme.