Agüero confesó tener miedo por su salud y se quejó por los impuestos

El Kun contó que cada vez que se cruza de brazos le duele el chip. Además, comentó que su doctor le dijo que tiene que hacerse una serie de nuevos estudios en estos días.

"El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo", reveló el Kun Agüero. "Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando...", agregó.

Agüero confesó tener miedo por su salud

El exfutbolista también se metió con los "temas impositivos" y explicó por qué los impuestos al patrimonio gravan bienes que ya pagaron tributos como ingresos.

"Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Patrimonio es todo lo que tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok?", empezó el Kun Agüero.

"Entonces, ¿por qué te cobran? Si vos ya los pagás los impuestos. Entonces, tenés varios países que no te cobran. Yo a lo que voy es, escuchen bien. si vos generás ingresos -y a la gente le gusta pagar menos-. a mi no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pagás el 30%, el 35%, el 50%. En Inglaterra pagás el 50%, por ejemplo. ¿Entendés? Pero vos estás generando plata, entonces si estás generando plata está bien, pagás", agregó enojado.

La "exposición" de Agüero se viralizó en redes sociales y recibió comentarios de figuras políticas locales.