Agustín Vernice fue cuarto en canotaje y logró un diploma olímpico

El podio estuvo conformado por el checo Josef Dostal (3:24,07) y los húngaros Adam Varga (3:24,76) y Balint Kopasz (3:25,68). Vernice había clasificado a la final esta mañana, luego de terminar en la segunda posición de su semifinal.

La otra palista argentina que compitió este sábado fue Brenda Rojas, que primero quedó sexta en su semifinal y en la Final C terminó en la cuarta posición. Con estos resultados, ocupó el 20° puesto de la tabla general.

“Este fue un cuarto puesto en el cual lo di todo. Llegué un poco cansado a la final”, expresó Vernice, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, después de la prueba. "Las competencias en los Juegos Olímpicos son con esta dinámica, de una semifinal y una final muy apretadas, pero hay que adaptarse", agregó.

Con respecto a la final en París 2024, Vernice manifestó: “No sabía si venía octavo o cuarto, de hecho me llevé una sorpresa. Era consciente de que había perdido los puestos de medalla, pero me quería quedar con la sensación de dar todo”.

“En los últimos meses veía que era posible el podio. Pero también era posible no conseguirlo porque son competencias muy cerradas. Un cuarto puesto no está mal”, reconoció el bahiense.

“Desde 2017 hasta hoy solo una vez no estuve en finales de Campeonato del Mundo o de Juegos Olímpicos”, recordó Vernice. Y concluyó: "Crecí muchísimo desde Tokio hasta acá. Principalmente en que ahora no me sorprende que me tiemblen las patas cuando voy a competir”.

Juegos Olímpicos 2024: 'Maligno' Torres vuelve a París

El ciclista BMX freestyle, José "Maligno" Torres, quien recientemente hizo historia al obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue uno de los primeros atletas en regresar a la Argentina, pero ahora deberá volver a la capital francesa según él mismo anunció en las últimas horas.

Es que el atleta nacido en Bolivia, pero nacionalizado argentino, fue seleccionado para llevar la bandera nacional en la ceremonia de clausura.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Torres expresó su agradecimiento y orgullo por esta nueva distinción: "Hora de volver a París. Estoy honrado y feliz de ser el abanderado de nuestra delegación argentina", destacó.