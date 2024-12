Alan Velasco se acerca a Boca Juniors: qué falta para cerrar la incorporación

Los contactos entre el Consejo de Fútbol y el jugador de 22 años que puede desempeñarse como mediapunta, volante o extremo vienen desde hace varias semanas. Todo empezó con un sondeo para tantear el interés del nacido en Berazategui por vestir la camiseta azul y oro. Con esa primera parte cubierta, lo más complejo pasó por lo económico porque parecía difícil que la institución argentina pudiera igualar el sueldo que actualmente gana en la MLS.

Sin embargo, en vísperas del brindis de Año Nuevo, en TyC Sports dieron a conocer que hay humo blanco entre el entorno de Velasco y Boca por las cifras salariales. "Creemos que es ahora o no es", comentaron desde el norte del continente, optimistas por un resultado feliz de las conversaciones entre las instituciones.

¿Qué resta ahora para que Alan sea refuerzo? El cuadro de la Ribera deberá sentarse a negociar con Dallas, algo que ya sucedió en la última ventana de transferencias. En aquella ocasión, los estadounidenses refutaron todas las ofertas que presentaron desde Argentina y lo declararon intransferible. Sin embargo, hay un monto que los convencería de venderlo: 8 millones de dólares.

Antes de negarse a cederlo, era lo que le habían pedido a Boca si querían llevárselo. No obstante, lo máximo que propusieron desde el Consejo de Fútbol fueron 6.000.000 netos y dos más en objetivos variables, lo que derivó en una respuesta negativa. Si bien dialogaron entre los clubes en las últimas horas, se estima que el Xeneize acercará una oferta en los próximos días.

En el caso de que no resulte, aunque la idea es comprar el 100 por ciento de su ficha, podrían intentar con un porcentaje menor. Lo concreto es que las partes argentinas mantienen una postura positiva y piensan que, ahora sí, Velasco podría arrancar el año como jugador de la institución situada en Brandsen 805.

Luego de superar una grave lesión ligamentaria en la rodilla izquierda en octubre de 2023, Alan volvió a sumar minutos a fines del último agosto, en la caída por 3-2 ante Colorado Rapids. Solo jugó ocho partidos de la temporada regular de la MLS. ¿La buena noticia? Marcó dos goles (Real Salt Lake y San José Earthquakes) en los 371' que acumuló en este 2024.

Claudio Aquino definió su destino: chau Boca, hola Colo-Colo

Claudio Aquino continuará su carrera en Colo-Colo. El enganche figura del Vélez campeón alcanzó un acuerdo con el elenco trasandino luego de haber tomado la decisión de no renovar su vínculo contractual con el Fortín, y llegará al Cacique como flamante refuerzo de Jorge Almirón.

¡Claudio Aquino ya es Cacique! Llegamos a un acuerdo para que el volante argentino para que se convierta en nuevo jugador de Colo-Colo. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel. ¡Bienvenido al Eterno Campeón", escribió en sus redes sociales el club chileno.

La dirigencia de Colo-Colo habría aprobado la llegada del futbolista por las próximas dos temporadas y un sueldo que asciende a 1 millón de dólares por año. Aquino fue seguido de cerca también por clubes como Boca, Gremio, San Pablo y Fortaleza en este último tiempo, al conocerse que no iba a renovar su vínculo con el cuadro de Liniers.

A lo largo del año vistiendo la camiseta de Vélez, el de Adrogué, jugó 51 partidos, la mayoría de ellos en la Liga Profesional y en la Copa de La Liga, donde anotó 10 goles y 12 asistencias. El agente de Aquino, Pablo Del Río, explicó los motivos de su alejamiento de Liniers: "No se sintió valorado y se lo dijo al presidente. Da la sensación que el mérito no existe, que todo lo bueno que hizo dentro del campo de juego el último año y medio no vale nada", confesó.