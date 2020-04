"Gallardo me marcó muchísimo en mi carrera, me hizo crecer y gracias a él y a todos mis compañeros de River tuve la posibilidad de venir a jugar a Alemania. Creo que está entre los mejores entrenadores del mundo, tiene la facilidad de sacarle lo mejor a cada jugador”, subrayó Alario, que estuvo en River durante dos años, en declaraciones al programa Súper Mitre Deportivo.

El delantero nacido en Santa Fe hace 27 años comenzó su carrera en Colón (2011-2015) y luego pasó a River (2015-2017), donde fue dirigido por Gallardo y se destacó en el equipo que ganó la Copa Libertadores en 2015, las Copas Sudamericana 2016 y Suruga Bank 2015, y las ediciones de Copa Argentina 2016 y 2017.

El goleador, citado varias veces al seleccionado de la Argentina, se marchó de River a fines de 2017 para jugar en el Bayer Leverkusen, donde no es titular aunque ingresa siempre en los segundos tiempos de cada partido de la Bundesliga.

"Después de venir para Alemania no hablé con Gallardo. Conociéndolo no creo que se haya enojado cuando me fui de River, cuando me fui me despedí como amigo, agradeciéndole por todo lo que hizo por mí, pero lo que yo sentí es que no se enojó, después habría que preguntarle a él qué le pasó internamente”, señaló Alario.

"Tampoco volví a hablar con (Rodolfo) D´Onofrio, lo normal en todo esto que cada cual va a defender lo mejor para uno, al fin y al cabo es difícil terminar feliz o de la mejor manera de ambas partes. Yo le agradecí muchísimo por haber contado conmigo y por la confianza que me tuvo, pero bueno, en lo personal solo le deseo lo mejor a la institución, y de mi parte está todo bien”, añadió el delantero.

Alario comentó que está realizando la rehabilitación de una lesión que sufrió en el hombro y que la inactividad en la Bundesliga a causa de la pandemia de coronavirus lo favorece para avanzar con la recuperación."En Alemania la cuarentena nunca fue obligatoria, aunque el gobierno estableció ciertas medidas, como no estar agrupados en un parque, en los shoppings y los restaurantes, que están todos cerrados; salvo los comercios esenciales", concluyó Alario.