Alexander Zverev dio el golpe y eliminó a Carlos Alcaraz

Con este triunfo, Zverev llegó a su séptima semifinal de Grand Slam y extendió su paternidad con el español: cinco triunfos y tres derrotas en ocho partidos disputados. Ahora, el alemán enfrentará al ruso Daniil Medvedev en semifinales.

image.png

Medvedev, tres del mundo, llegó a esta instancia después de ganarle por 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 a Hubert Hurkacz, polaco y noveno en el Ranking ATP.

La otra semifinal la protagonizarán Novak Djokovic y Jannik Sinner. Ambas semifinales se llevarán a cabo este jueves y la gran final será el domingo.

Novak es el tenista con más Grand Slam, con 24 consagraciones, superando por dos a Rafael Nadal y cuatro a Roger Federer. El serbio ganó 10 Abierto de Australia, 7 Wimbledon, 4 Abierto de Estados Unidos y 3 Roland Garros. Por su parte, Medvedev tiene 1 Grand Slam (Abierto de Estados Unidos) y Zverev y Sinner ninguno.

Djokovic habló del retiro y dijo cuándo será

Novak Djokovic reveló sobre su retiro: "Mientras sea el número uno y continúe en la cima, no me siento en posición de meditar dejarlo. Cuando vea que no soy capaz de competir al máximo nivel con los chicos y ser candidato a un título de Grand Slam, probablemente considere la retirada".

Y agregó: "Pensé que este año me sentiría más relajado o como mínimo con algo menos de tensión, pero no es así. Se puede ver incluso hoy, tenía el partido totalmente controlado y en cuanto he tenido un juego complicado estaba con discusiones con mi box. Sigo teniendo ese fuego interior que me ha permitido conseguir todo lo que he logrado".