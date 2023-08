"Para mí es un privilegio haber pasado tantos años con el mejor de la historia. Haber tenido esa conexión y lograr lo que logramos juntos, es lo más lindo que me pasó en el fútbol", expresó Di María en una entrevista radial con DSports.

El héroe de las últimas finales ganadas también expresó: "Yo todavía me siento bien pero lo del Mundial es una decisión personal. Hoy pienso arrancar de la mejor manera las eliminatorias y sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta la Copa América", señaló 'Fideo'.

2HAsZADXkI_2000x1500__1.webp

Luego, Di María comparó lo que siente el jugador argentino por su selección en relación a los europeos. "Yo no siento que lo vivan de la misma manera que nosotros. Vestir la camiseta de tu país es algo que esperaría toda la vida", señaló el flamante jugador de Benfica, club al que volvió luego de 13 años.

Después de un "año difícil" en Juventus, Di María eligió volver a Benfica pese a una importante oferta de Arabia Saudita. "Tuve muchas conversaciones y la tentación es real. Los números que manejan son increíbles, pude haber ganado como en cinco carreras pero elegí con el corazón", reveló.

Por último, aseguró que "cuando me retire de la selección, voy a ser el fan número 1 y estaré alentando en la tribuna", y recordó a Maradona: "Diego es todo para mí. Me bancó en los momentos más difíciles y puso el pecho por mí cuando todos me criticaban. Estará en mi corazón para toda la vida".