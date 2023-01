Ángel Di María: "Messi y yo queremos ganar la Copa América que viene"

"Lo máximo ya se ganó. Se ganaron las tres cosas y somos campeones del mundo. De la Finalissima decían que no importaba, pero cuando la ganamos yo me sentía campeón del mundo porque ganar algo con la Selección Mayor es lo máximo, sea lo que sea", comenzó diciendo el Fideo en diálogo con TyC Sports.

"La Copa América que viene, tanto para mí como para Leo y para cualquiera va a ser un título deseado que vamos a querer ganar y seguir ganando cosas. Lo que se está viviendo con la Selección hace años que no se veía. A nosotros no encanta darle alegría a la gente", aseguró Di María, confirmando que tanto él como Messi disputarán el torneo que se jugará en 2024 en Estados Unidos.

Es que los dos cracks rosarinos confirmaron que seguirían algunos partidos más vistiendo la camiseta de la Selección para sentir lo que es jugar siendo campeones del mundo, aunque no habían dado precisiones sobre cuánto duraría ese lapso antes de decir adiós definitivamente.

"Estos pibes me llenaron la cabeza para que siga. Lea (Paredes), Rodri (De Paul), Licha (Martínez) y Cuti (Romero) me rompían las bolas diciéndome cómo iba a dejar la Selección, que es una de las cosas que uno más ama. Empecé a pensar un poco y después de que se ganó era obvio que quería estar un poco más, por todo esto que se está viviendo ahora", confesó Angelito.

"Dejar ahora es cortar esa alegría de poder disfrutar con la gente, de vivir todo lo que se está viviendo. Me siento bien, cuando sienta que no doy más daré un paso al costado. Intentaré llegar a la Copa América y si no, me bajaré antes, pero quiero seguir estando", concluyó.

Más frases de Di María

"Ni yo me esperaba jugar por izquierda en la final del Mundial, tampoco ser titular, el equipo venía jugando bien. Me enteré en la charla antes de salir para la cancha, que dio el equipo. Cuando me vi por izquierda pensé que se había confundido, pero después explicó que por ahí íbamos a hacer daño, que por ahí me iba a divertir e íbamos a hacer la diferencia porque era el punto más flojo de ellos".

"Sentía que la íbamos a ganar (la final del Mundial) y que iba a hacer un gol otra vez. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, las finales perdidas, la que no pude jugar. Yo tenía la sensación de que iba al banco pero igual tenía la sensación de que íbamos a ganar e iba a hacer un gol".

"Me gustaría volver a Central, esto año tras año. La ilusión de volver al Gigante de Arroyito está y las ganas están. Ya llegará ese momento".

"Todo lo que se ganó es parte de ellos (la vieja camada de Higuaín, Mascherano, etc.) porque hicieron que la Selección vuelva a ilusionarse con títulos, se puso a la Argentina en lo más alto. Sería lindo poder verlos de vuelta, tenerlos cerca de la Selección. Dieron todo y sufrieron en su momento. Lo sé porque lo viví con ellos. Me gustaría que puedan estar cerca, como estuvo Masche en la Sub 20. Ojalá tengan esa posibilidad".

"Sorprende porque uno capaz que no lo vio nunca. Yo no soy de mirar tanto fútbol, pero después vienen y sorprenden, demuestran que tienen la calidad y las condiciones para entrar en la Selección. Sacando al Dibu, Enzo vino una sola vez, antes había solo entrenado. De la nada fue al Benfica, empezó a romperla toda, fue al Mundial y terminó jugando de manera increíble".

"Con el Dibu Martínez estamos más tranquilo en los penales. Él viene y te dice 'tranquilo que atajo uno o dos' y lo hace. Te da tranquilidad, sobre todo para los que patean. Nosotros sabemos que tenemos que meterla nada más y él se encarga de lo demás. Si no la ataja, la toca o acierta el lado, y vos sabés que uno de los cinco lo va a terminar tapando".

"Después de Arabia Saudita llegamos al hotel y fue el mejor momento. Necesitábamos bajar de como veníamos y volver a arrancar. Veníamos espectacular, sin perder, de una manera en que hace mucho no se veía. Sabíamos que nos podía pasar y nos pasó en el momento en que tenía que pasar, porque si nos pasaba más adelante nos íbamos a casa. Después de ese bajón se volvió a arrancar de la misma manera, con las ganas que teníamos antes".

"Es difícil de caer en que somos Campeones del Mundo. Caigo cuando miro los festejos, cuando veo el gol de Montiel. En esas cosas me doy cuenta, pero sino es difícil caer en la cuenta de lo que logramos. En lo personal, después de tanto sufrir, de chocar contra la pared, ahora que se logró es difícil de caer en que somos campeones del mundo, algo que muy pocos jugadores lograron".

"Sabíamos que en los festejos iba a ser una locura, porque después de los partidos veíamos cómo la gente salía a celebrar y la locura que había. Se estaba armando algo muy lindo y la gente lo iba disfrutando en cada partido. Pero lo que vimos cuando llegamos no lo imaginábamos ni soñándolo. Era inexplicable verle la cara a la gente, llorando y diciéndote gracias. Nos tocó mucho el corazón y lo disfrutamos el doble".

"Hay miles de cosas que pasaron, pero ver a los nenes llorar, a la gente grande, de 80 años llorando, que ya habían visto a la Argentina campeona del mundo. Veías la cara de cada uno llorando, riendo, festejando. Es inexplicable la sensación que vivíamos mientras íbamos en el colectivo".

"Yo tenía una Copa y me sacaba fotos con mi familia y vi que Leo estaba dando la vuelta olímpica con otra. Pensé que yo tenía la trucha pero tenía dos hombres de FIFA al lado que me dijeron que yo tenía la original. Después fui y me reía con Leo porque le conté que hizo todo con una que no era".