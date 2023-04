Araceli Fessia, novia de Brian Fernández: "Vienen a casa a venderle droga"

“Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”, contó este miércoles su pareja, Araceli Fessia.

Brian Fernández y su novia, Araceli Fessia. Archivo.

“Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con mas herramientas y más ganas que otros. Cuando me toco judicializarlo, me tocó hacerlo sola. Con respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. El necesita conciencia y voluntad”, dijo la joven en diálogo con A24.

Por otro lado, Fessia reveló que han ido a la casa del futbolista a venderle droga: "Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (dealers). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad".

Para cerrar la entrevista, la novia de Brian Fernández expresó: "Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante".