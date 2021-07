"Dibu" Martínez

"Hizo una temporada increíble en su club y lo teníamos en la cabeza. Emiliano es lo que ves, es un chico que desborda optimismo por todos lados, hasta a veces demasiado... Porque no sé cuándo fue que tiró que íbamos a hacer campeones de América, quedaban dos partidos y dije 'a lo mejor se apuró un poco', pero él lo siente así, estaba muy confiado. Y cuando vos tenés jugadores muy confiados, y en buen momento, todo se hace más fácil".

Franco Armani

"Quiero recalcar lo de Franco porque es un chico campechano, que tira para adelante y la sufrió porque el loco estuvo tres semanas ahí, dándole positivo (de Covid-19) y no sabía si podía jugar y tiraba para adelante. Yo fui y le hablé, le dije que entendía su situación y estaba abierto a que levantara la mano... Y él me dijo que seguía acá, que no se iba a ningún lado. Son cosas que al final al grupo le suman y mucho".

Cristian "Cuti" Romero

"Hugo Tocalli me lo dijo hace cuatro o cinco años: 'Hay un 2 en Belgrano de Córdoba... acuérdese de ese nombre'. Y era el Cuti. Que pegó un cambio para mejor cuando fue a Italia y le hizo bien. No tiene techo, creo que es un jugador que tiene un nivel muy alto y que además tiene una cosa que -creo tienen los 28- pero es que él jugó la final en una condiciones difíciles, sin haberse entrenado y me pidió estar. Lógicamente la decisión la tomo yo, pero vos lo ves en los ojos del pibe, cómo te lo dice, y él me dijo que era consciente del partido que se iba a jugar y que quería estar".

Huevo Acuña

"El Huevo es un chico que nosotros apreciamos de una manera... Que él lo sabe. Silencioso es la palabra (que lo define), para sacarle las palabras... Pero cuando habla, habla justo y cuando tiene que jugar, juega, mete y es de los que jugadores que nos gusta tener".

Rodrigo De Paul

"Él pegó un cambio futbolístico hace un par de años, incluso en la Copa América el venía para jugar como extremo, para jugar tipo 11 ó 7; nosotros en esa Copa América lo metimos de 8 y de ahí no salió más. Nos dio equilibrio, juego, pasión por el fútbol, huevo, garra, contagio, buena onda... Es así como lo ven, incluso entrenando, es un ejemplo para los demás, incluso con sus cosas porque a veces se le sale la cadena, como a todos, porque es un chico que tiene mucho temperamento. Es el fiel reflejo de lo que es sentirse importante".

Sergio "Kun" Agüero

"En los entrenamientos post partido, los que entrenan fuerte son los que no han jugado, y a él le tocó varias veces porque no había jugado, y era el primero en entrenarse, el primero en contagiar a los compañeros. Y eso lo ve el entrenador, el cuerpo técnico pero también lo ven los compañeros".

Ángel Di María

"Cuando él habla (mención a una entrevista en la que Di María muestra su disconformismo por no ser tenido en cuenta en la Selección), él corta y yo lo llamo por videollamada, y nos pusimos a llorar los dos después de cinco segundos. Pero porque yo lo aprecio mucho, yo con él viví cosas y fui quien -después del Mundial 2018 y sin saber que iba a dirigir a la Selección- le dije: 'No te bajés de este barco, vos tenés que seguir estando en la Selección'. Y yo después no lo convocaba a veces por una cuestión futbolística, su nivel era buenisimo pero nosotros teníamos a Nico González que estaba andando bien, a Ocampos que también. Pero él entiende el mensaje, es un chico inteligente y está todo bien".

Lionel Messi

"A Leo lo quieren porque es el mejor futbolista de la historia pero lo querrían aún más si supieran cómo es realmente, no tengo dudas. A nosotros nos ha dado muchas cosas además de lo futbolístico. Es un gran ser humano y de los mejores que he conocido, a mi me lo demostró. Yo te quisiera ver 24 horas con una vida arriba tuyo, yo no la aguantaría. Y él no sólo la aguanta, es increíble, y encima juega bien. Nunca hablé así tanto de él... Lo merecía, lo merecía sinceramente, él esto lo estaba esperando".