Pero fue el propio tenista el que usó por primera vez su cuenta de Instagram para agradecer "a toda la gente a lo largo del mundo por su constante apoyo" en medio del conflicto con las autoridades de Australia por su ingreso al país.

"Puedo sentirlo y es grandiosamente apreciado", aseguró en una historia publicada esta mañana. El tenista también aprovechó para dejar un mensaje por la Navidad ortodoxa que se celebra este viernes: "Paz de Dios. Cristo nace. Feliz Navidad. Que el amor de Dios te fortalezca y te llene".

Djokovic-Instagram.jpg

A través de un comunicado de prensa, la PTPA había llevado tranquilidad a los fanáticos de Nole horas antes: "Estamos en permanente contacto con él y nos ha dicho que está bien. También nos ha expresado su deseo de explicar con sus propias palabras cómo fue su detención".

La asociación también defendió la libertad de los profesionales de la raqueta de jugar "con o sin vacuna", mientras que se acordaron de la Navidad ortodoxa y felicitaron a todos los creyentes. El cierre fue con el deseo de "ver pronto de vuelta a Novak en una pista de tenis".

Mientras tanto, algunos colegas tenistas expresaron su apoyo, incluso cuando no compartan la decisión de Djokovic de no vacunarse. "Definitivamente, yo creo en tomar medidas. Yo me vacuné por la salud de los demás y por la de mi madre, pero la forma en la que se está gestionando la situación de Novak es mala, realmente mala", dijo en Twitter el tenista australiano Nick Kyrgios, quien en el pasado ser había mostrado crítico con algunas de las opiniones del serbio.

"Es uno de nuestros grandes campeones pero, al fin y al cabo, es humano. Háganlo mejor", añadió Kyrgios.

Por su parte el estadounidense John Isner expresó: "No está bien todo lo que está viviendo Novak. No hay justificación al trato que está recibiendo. Cumplió las normas, le dejaron entrar en Australia, y ahora lo detienen en contra de su voluntad. Es una vergüenza".

El croata Marin Cilic consideró también incorrecto el modo en que el tenista número uno mundial está siendo tratado: "No tengo suficientes informaciones sobre el caso. De todos modos, es increíble que se haya producido esta situación. Pero indistintamente de cómo fue o debería ser la decisión del gobierno australiano respecto a la entrada o no entrada, el modo en que todo ha ocurrido no es correcto, hacia quien sea, especialmente hacia Novak".

En tanto este incidente va camino a convertirse en un escándalo diplomático ya que el presidente serbio Aleksandar Vucic acusó a las autoridades australianas de "maltrato" y de ejercer una "caza política", algo que desde el gobierno oceánico negaron, y sostuvieron que Nole no está retenido y que tiene libertad para irse cuando quiera.

Mensaje de su esposa y de la Iglesia

Jelena Djokovic utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo a los seguidores de su esposo en este momento. "¡Feliz Navidad a todos los que la celebran hoy! ¡Paz de Dios! Mis deseos son que todos estén sanos, felices, seguros y juntos con sus familias. Me gustaría que mi familia estuviera junta hoy, pero me reconforta saber que al menos estamos sanos. Y creceremos a partir de esta experiencia", comenzó su relato, en referencia a la Navidad ortodoxa que se celebra en Serbia en esta fecha.

"Gracias queridas personas de todo el mundo por usar su voz para enviarle amor y apoyo a mi esposo. Respiro profundamente para calmarme y encontrar gratitud (y comprensión) en este momento por todo lo que está sucediendo. La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano. El amor y el perdón nunca son un error, sino una fuerza poderosa. ¡Les deseo a todos lo mejor!", agregó.

Djokovic-esposa-msj.jpg

"Nuestra Navidad es rica en costumbres y por eso es muy importante que un sacerdote lo visite", dijo por su lado el decano de la iglesia, Milorad Locard, en declaraciones a la Australian Broadcasting Corp. "Todo lo que rodea a estos hechos es terrible. Que tenga que pasar la Navidad detenido (...) es impensable", añadió.