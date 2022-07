Battaglia: "Me voy conforme con esta etapa, dejé dos títulos"

"Respeto la decisión que tomaron y hoy vine a despedirme de los muchachos del plantel. Estoy muy agradecido a ellos", expresó el exmediocampista Xeneize en rueda de prensa, luego de reconocer lo dolorosa que fue la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ate Corinthians.

Battaglia describió la charla que mantuvo con el Consejo de Fútbol en la que le informaron que no iba a continuar en el cargo.

"Simplemente me dijeron que no iba a seguir, no pedí explicaciones y les dije que aceptaba la decisión", señaló.

Sobre su período como entrenador de Boca, Battaglia dijo: "Me voy conforme con esta etapa, dejé dos títulos (Copa Argentina 2021 y Copa de la Liga 2022)".

RESPETO LA DECISIÓN, manifestó Sebastián Battaglia al retirarse de Ezeiza, luego de despedirse del plantel de Boca. - - -.mp4

"Ha sido un camino largo, en el que tuvimos momentos buenos y malos para superar. Siempre pensamos lo mejor para Boca", afirmó.

Y en cuanto a su futuro, el técnico adelantó: "Voy a descansar un poco y tener tranquilidad. Después veremos cómo sigue todo".