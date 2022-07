Boca se despidió de la Copa en una noche negra

Fue también una noche negra la de Darío Benedetto, quien erró un penal durante el partido y también falló el último de la primera serie de penales con el que Boca hubiera avanzado de ronda, ya que hasta ese instante Agustín Rossi había detenido dos envíos. Pero el Pipa estaba negado para el arco y después la balanza terminó inclinándose para el otro lado.

Y así murieron las ilusiones de la mitad más uno, que vio como el equipo orientado por Sebastián Battaglia quedaba al margen de la carrera por sumar la séptima Copa y ahora tendrá que remar de atrás en la Liga Profesional, donde perdió posiciones tras caer en sus dos últimos partidos en los que el técnico incluyó un equipo alternativo para reservar a los mejores para el certamen continental.

Boca fue dueño de la primera mitad. Frente a un rival con muchas bajas, que jugó bastante replegado y trató de hacer lento el juego, el equipo de Sebastián Battaglia manejó la pelota y casi no pasó sobresaltos en defensa, con Alan Varela quitando en el medio y Óscar Romero intentando convertirse en la manija del equipo.

Sobre los 7 Sebastián Villa tuvo una chance clara pero su remate fue rechazado por el arquero visitante al córner. Cinco minutos más tarde fue Frank Fabra el que probó por el mismo sector pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

Y sobre los 20, una muy buena acción de Exequiel Zeballos por derecha derivó en un centro que encontró completamente solo a Darío Benedetto, apenas afuera del área chica, pero el delantero le dio muy mal y la pelota se fue completamente desviada. Era el inicio de una noche que será difícil de olvidar para delantero.

La más clara la tuvo también Benedetto sobre la media hora cuando dispuso de un penal -codazo de Raúl Gustavo a Pol Fernández dentro del área-, pero el Pipa estrelló su derechazo en un palo (Cassio había ido hacia el otro costado) y la chance de Boca de ponerse en ventaja se desvaneció.

Boca mantuvo el control durante toda la parte complementaria. Prácticamente el trámite fue un monólogo azul y oro, pero de tres cuartos de cancha en adelante el local no supo resolver. Fue previsible, atacando casi todo el tiempo por izquierda sin aprovechar a un jugador desequilibrante como Zeballos.

Por lo general las jugadas terminaron en centros aéreos. Y como Boca no tiene grandes cabeceadores, esos ataques se terminaron desvaneciendo entre los centrales visitantes.

Eso sí, Benedetto volvió a tener una posibilidad clara tras una asistencia de Villa, pero le picó la pelota a Cassio y la depositó en el techo del arco. El árbitro cobró offside, pero el delantero estaba habilitado y si hubiera anotado el VAR habría convalidado la conquista.

Entre uno que no quiso y el otro que no pudo, el partido fue muriendo sin goles y hubo que recurrir a la definición desde el punto del penal. Y en esa instancia Agustín Rossi cumplió como siempre, rechazando dos penales, pero fallaron Villa, Benedetto (la mandó a las nubes) y Juan Ramírez, aniquilando los sueños xeneizes.

SÍNTESIS

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cassio; Rafael Ramos, Joao Victor, Raúl Gustavo y Fabio Santos; Víctor Cantillo, Gustavo Mantuán, Lucas Pitóny Giuliano; Du Queiroz y Roger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Cambio en el primer tiempo: 45m. Gil por Joao Víctor (C).

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Giovane por Gustavo Mantuán (C), 27m. Bruno Melo por Du Queiroz (C), Roni por Giuliano (C) y Bruno Mendes por Rafael Ramos (C), 35m. Juan Ramírez por Zeballos (B),

Incidencia: 30m. del primer tiempo Benedetto (B) malogró un tiro penal.

Definición por tiros penales: Boca: Rojo (convirtió), Izquierdoz (convirtió), Villa (atajado), Fernández (convirtió) y Benedetto (desviado). Romero (convirtió), Varela (convirtió) y Ramírez (atajado). Corinthians: Fabio Santos (convirtió), Cantillo (convirtió), Raúl Gustavo (atajado), Bruno Melo (atajado) y Guedes (convirtió). Roni (convirtió), Pitón (convirtió) y Gil (convirtió).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Cancha: Boca Juniors.