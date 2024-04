Marcela Pagano tuvo que ser internada de urgencia: qué tiene

“Hubo un sagrado, puede ser úlcera, la están estudiando”, detalló sobre la situación de salud que atraviesa la periodista devenida legisladora nacional. Según explicó esta fuente, a Pagano “la llamaron y le dijeron cosas feas”.

“Está muy nerviosa por el apriete por el tema de la Comisión de Juicio Político. Se quiere ir de la clínica, pero el médico me dice que así, a los vómitos, no puede estar”, siguió. Sobre el conflicto político en el que quedó envuelta la periodista luego de quedar desafectada como titular de la comisión en medio de una interna a cielo abierto dentro de La Libertad Avanza, desde su entorno enfatizaron que “ella no quiere nada más que cumplir la ley”.

En los últimos días, Pagano venía insistiendo en que la reunión de comisión del jueves pasado en la que fue votada por mayoría para hacerse de la presidencia de dicho cuerpo fue "legal" ya que tenía el quórum reglamentario.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que fue quien impugnó el nombramiento de la diputada con el apoyo de Karina Milei, dijo que dicha reunión de comisión había sido suspendida unos minutos antes de que empezara, por lo que la votación no tenía validez alguna.

El riojano también explicó que Pagano "no tenía el consenso del bloque" para quedar al frente de una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, y que la nominación de la periodista fue un intento unilateral de un sector de su espacio.

El promotor de esa designación fue el diputado nacional Oscar Zago, cuya insistencia le costó su cargo como presidente del bloque de La Libertad Avanza: en la noche de ese jueves, lo reemplazaron por Gabriel Bornoroni.

Molesto con su desplazamiento, el porteño pegó el portazo del bloque de La Libertad Avanza para conformar una bancada de con otros tres integrantes del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque pidió seguir articulando con el oficialismo mediante un interbloque. Pagano, por el momento, permanece en el bloque de La Libertad Avanza.

Marcela Pagano Martín Menem.jpg Marcela Pagano, diputada de la Libertad Avanza y periodista, y Martín Menem, titular de la Cámara Baja.

Su cruce con Martín Memen

La semana anterior, Marcela Pagano había roto el silencio en el que se había refugiado desde que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, frenara su nombramiento como titular de la comisión de Juicio Político.

La periodista devenida legisladora nacional desdijo públicamente al riojano, quien anoche en un programa televisivo aseguró que ella "no tenía el consenso del bloque" para quedar a la cabeza de dicha comisión.

A través de una publicación en la red social X, Pagano aclaró que "jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas".

Dio a entender, en este sentido, que su nombramiento dependía de otros factores, como el acuerdo con los bloques de la oposición y el aval de los líderes del espacio, en especial del presidente Javier Milei.

Acerca de lo que había afirmado Menem anoche respecto de que el bloque oficialista nunca se había puesto de acuerdo en impulsar la postulación de ella al frente de Juicio Político, Pagano lo desmintió rotundamente. "Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de las mismas. La conformación de las comisiones hasta hoy armadas siempre las informó el Secretario parlamentario del bloque", explicó. Pero la crítica más ácida la dejó para el final del mensaje, en un claro tiro por elevación a Menem: "Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política de cara a la sociedad".

"Vamos a trabajar siempre por los consensos necesarios para cumplir con el mandato que nos otorgó a la gente como representantes del presidente en el Congreso", completó la diputada nacional oficialista, que acompañó su publicación con el hashtag #VLLC ("Viva la Libertad Carajo", el eslogan del presidente Javier Milei).