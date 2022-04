Battaglia: "No hablé de mi continuidad, creo mucho en los procesos"

Al ser consultado sobre esto, Battaglia fue contundente: "No, no, yo no hablé de eso. La verdad es que en ningún momento toqué ese tema, creo mucho en los procesos, en trabajar, en seguir buscando la mejor manera dentro de la cancha... Hemos tenido muchos inconvenientes en cuanto a lesiones, en cuanto a los jugadores que están suspendidos para la Copa, entonces creo que hemos ido teniendo dificultades en cuanto a eso que tratamos de acomodar siempre de la mejor manera".

Ante la racha de partidos en los que Boca abre el marcador y luego muestra una caída de rendimiento, el DT reconoció que "nosotros sabemos la situación que estamos viviendo en cuanto a algunas circunstancias de los partidos".

"Más allá de eso tuvimos momentos donde lo hicimos muy bien, como con Estudiantes y con River, partidos importantes que pudimos sacar adelante", sostuvo en declaraciones en el aeropuerto de Ezeiza, antes de viajar con el plantel a Santiago del Estero.

Battaglia-continuidad.mp4 Battaglia se tomó varios minutos para hablar con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza.

"Después -agregó- tuvimos algunos partidos con buenos arranques en los que nos ponemos en ventaja y nos cuenta mantener ese resultado positivo , y creo que son cosas para mejorar hacer una autocrítica, confiar en el plantel que tenemos y seguir trabajando".

Acerca de cómo están respondiendo sus jugadores a este presente donde el equipo no gana de local por la Copa de la Liga y tiene compromisos importantes por delante, exvolante xeneize indicó que "la reacción es buena, más allá de los últimos empates uno tiene que ir a la tabla y hoy por hoy estamos clasificados, en la Copa Libertadores estamos en igualdad de condiciones porque todos tenemos tres puntos así que Boca está en carrera".

"Sabemos que a nadie le gusta jugar contra Boca, eso es así, y nosotros tenemos que entender que todos nos juegan finales cada vez que vienen a nuestra cancha o donde sea, y a partir de ahí mejorar y cada uno achicar el margen de error" , remarcó.

A diferencia de ayer, en donde apenas dejó una frase al ingresar al predio de Ezeiza y luego se retiró sin hacer declaraciones, el DT de Boca le dedicó varios minutos a la prensa, se lo vio sereno y confiado de cara a los compromisos con Central Córdoba de Santiago del Estero del sábado, y ante Corinthians el próximo martes, en Brasil.