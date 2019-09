Bernardo Silva fue acusado de racista por esta broma a un compañero en Manchester City

Más tarde, con la lluvia de críticas, Silva borró el posteo y Silva escribió unas palabras por la acusación. "Can’t even joke with a friend these days... You guys..."

Embed Can’t even joke with a friend these days... You guys... ♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

Ahora, Bernardo Silva será investigado por la FA (The Football Association).

