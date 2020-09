Boca: Miguel Ángel Russo volvió al trabajo y Julio Buffarini está en duda

El técnico xeneize llegó bien tempranito a Ezeiza. Se lo vio dirigiendo los trabajos con mucho ímpetu, vestido completamente con los colores boquenses, más el barbijo que jamás se sacó. Luego de su aislamiento, decidió que era el momento de pegar la vuelta y se lo vio muy metido, respetando la distancia con relación a sus jugadores.

Ahora, hay que ver si el miércoles se sube al avión que depositará al plantel en tierras guaraníes. El entrenador tiene ganas de ir, pero los especialistas le recomendaron que se quede en la Argentina. Lo más probable es que no viaje, pero todavía no se confirmó. Si finalmente no va, el equipo será dirigido por Leandro Somoza.

La mala noticia fue que Buffarini no pudo entrenar. El lateral derecho sintió una molestia muscular en uno de sus gemelos y es duda para el choque contra Libertad. En caso de que no llegue a recuperarse, su lugar sería ocupado por Leonardo Jara. Vale recordar que Ramón Abila no estará a disposición porque se desgarró. El que sí se sumó al grupo, luego de varias semanas es Agustín Almendra, quien había sido de los primeros en contraer el virus.

De cara al regreso del fútbol oficial, Russo tiene en mente un equipo, pero analizará cómo está físicamente cada futbolista.

En principio, la alineación que saldría a enfrentar al equipo de Ramón Díaz sería la siguiente: Esteban Andrada; Buffarini o Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El plantel volverá a entrenarse hoy por la mañana, pensando en el choque del jueves ante el líder del Grupo H, de la Copa Libertadores.