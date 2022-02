A pesar del fuego cruzado entre Wanchope y el Consejo de fútbol, dirigentes de Boca se sentaron a negociar este lunes con sus pares sabaleros y habrían recibido una oferta muy tentadora para hacerse de la ficha del goleador, quien por estos días se entrena por separado y está desgarrado.

Se habla de que Colón habría ofrecido 1,7 millones de dólares por su pase, lo cual mejora nada menos que en 1,1 millones de dólares la primera oferta por un jugador cuyo vínculo con el club de la ribera vence en diciembre.

No obstante, hay quienes sostienen que en el marco de la negociación se incluye la compra del 50% del pase de Farías, aunque -según informantes- si bien se habló de ambos temas en la misma reunión, serían dos operaciones por separado y una no condicionaría a la otra.

En este caso, Boca estaría dispuesto a pagar 2,5 millones de dólares por el 50% de la ficha del joven de 19 años que también era pretendido por River. Sin embargo, esta mañana, al ingresar al entrenamiento, el delantero ratificó su intención de seguir en la entidad de Santa Fe.

"Estoy tranquilo, con ganas de quedarme, como dije la semana pasada. Quiero cumplir mi palabra y jugar la Copa Libertadores con el club", declaró a los medios que lo esperaban en las puertas del predio de Colón.

Ese sería uno de los puntos de conflicto y no tanto el dinero ya que Boca pretende que el jugador se sume ya a su equipo, mientras que Colón estaría dispuesto a cederlo recién en junio.

Por su parte, el entrenador del sabalero, Julio César Falcioni dijo este martes bien temprano: "Creo que no tiene nada que ver lo de Wanchope con Farías. Hasta anoche no se había cerrado nada, si sé que son negociaciones aparte. Muchos las quieren unir pero no tiene nada que ver una con otra".

Ilusionado con que lo de Ábila llegue a buen puerto, el técnico indicó a TyC Sports que "trataremos de que no se lesione mucho, trabajarlo -si es que llega al club- y que se ponga de la mejor forma. Tenemos muchos partidos por jugar y necesitamos de todos los jugadores, necesitamos en esa posición un jugador y trataremos de ponerlo a punto cuando llegue".

Se aguarda que esta tarde haya algún tipo de comunicación oficial de parte de los clubes presididos por Jorge Ameal y José Vignatti que ponga punto final a esta novela, y que supondría uno de los intercambios más relevantes de este mercado de pases, a horas del inicio del campeonato.