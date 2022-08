Boffelli, la figura de Los Pumas: "Ganar acá es impresionante"

“Estoy emocionado. La primera vez que le ganamos a los All Blacks yo estaba contento por el equipo, pero no fui parte y me quedó el sabor amargo de no estar por una lesión, por eso apenas terminó el partido me acordé de ese momento", dijo el wing de 27 años por la señal de ESPN.

Y agregó: "Ser el pateador conlleva mucha presión, es algo nuevo para mí. Yo pateaba por momentos, pero es nuevo para mí y sentía que el equipo me apoyaba pero dependía de mí para que metiera los puntos. Ganar acá en Nueva Zelanda es impresionante".

"Hicimos un partido increíble todo el equipo. La defensa en los últimos minutos fue impresionante. Sabíamos que no iba a ser un partido perfecto, pero nosotros hablamos de poder salir de los buenos momentos de ellos con decisión y lo hicimos. El partido de los forwards metiéndole duro a los tackles fue increíble, ellos se nos metían muchos en el primer tiempo, pero en el entretiempo hablamos de redoblar esfuerzo y eso se vio en el segundo tiempo".

"Creo que podían seguir atacando toda la noche que no nos iban a entrar. Este equipo es un orgullo", afirmó.