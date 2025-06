¡Bomba! Cristiano Ronaldo dijo que un equipo argentino lo llamó para jugar el Mundial de Clubes

Más allá de evitó nombrar al equipo, las opciones se reducen a Boca o River, los únicos clubes del país que participarán del certamen. "Recibí invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde la Argentina", lanzó el capitán de Portugal, ante la sorpresa de los presentes. Aunque aclaró que no participará del torneo, dejó abierta una puerta para el futuro: "Nunca se sabe. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua no beberé".

ssstwitter.com_1749307054274.mp4

“Tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es argentina. ¿Cómo no se puede tener cariño por ese país?”, expresó el crack, de 40 años. Georgina Rodríguez, pareja de CR7 desde hace casi una década, creció en España pero nació en la Argentina y su padre vivió hasta sus últimos días en Sudamérica.

En tono distendido, Cristiano también fue consultado por la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi: “Bueno, boludo… nunca se sabe”, bromeó entre risas, provocando carcajadas en la sala y agregó: “Tengo cariño por Messi. Fuimos rivales durante muchos años, pero siempre me trató con respeto. ¿Jugar juntos? Lo veo difícil, pero no imposible”.

"He contado ya que cuando estábamos en el escenario en las entregas de premios tantas veces, yo le iba traduciendo lo que había que hacer, lo que se decía. No sé si él habla inglés ahora, entonces no lo hacía. Fueron 15 años de compartir y estar allí", recordó el portugués.

cristianoronaldo1.jpg Cristiano Ronaldo, símbolo de Portugal, jugará la final de la Nations League ante España.

Al ser consultado sobre quién debe ganar el Balón de Oro a mejor jugador de la temporada, estimó que lo justo sería que fuera para uno de los ganadores con el PSG en la Champions League. “No puedo decir quién lo merece. En mi opinión, el que lo gane debe estar en un equipo que se llevó trofeos. El ganador del Balón de Oro debería ser del equipo que se ha llevado la Champions”, estimó.

Sin nombrarlo, Cristiano Ronaldo estaría así tomando partido por Ousmane Dembélé, coronado con el PSG, en lugar del otro favorito, el español Lamine Yamal, que fue semifinalista de la Champions con el Barcelona.

Al cabo, el portugués habló sobre su retiro, aunque sin precisiones: “No tengo muchos años más para jugar, pero tampoco voy a poner una fecha. Mi carrera habla por sí sola. Por ahora disfruto del presente. Tal vez mañana me levanto y digo ‘no juego más’. Que corra el aire”.