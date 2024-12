Bomba en Racing: Juanfer Quintero se va y dijo dónde quiere jugar en 2025

“Mi decisión es quedarme en Colombia por temas personales. Quiero escuchar la mejor negociación posible. Es una decisión familiar. Hablé con Sebastián Saja -director deportivo de la Academia- y con (Marcelo) Gallardo, y lo entendieron”, comentó Quintero en declaraciones radiales.

“Si me voy de Argentina ahora, no vuelvo al país”, enfatizó el colombiano, en un mensaje que también desestimó su posible llegada a River para la próxima temporada.

En ese sentido, Quintero dijo haber conversado con Saja, pero aclaró que Diego Milito -el flamante presidente de la Academia- aún no lo contactó: "Milito fue jugador y me sabrá entender. Racing no pagó mi fecha completa y pertenezco al club hasta el día que confirme mi salida".

El volante también mencionó el impacto que la distancia tiene en su vida personal: “Me duele mucho no poder estar con mis compañeros, tener que viajar y volver. Lo más importante es la familia y, a raíz de esto, estamos tomando la decisión”.

Quintero, que llegó a Racing en enero de 2024, cierra una etapa en el fútbol argentino marcada por momentos de buen nivel y el cariño de los hinchas, además de la obtención de la Copa Sudamericana: “Es un país que me ha dado mucho a mí, a mi familia y a mi carrera. Estoy muy agradecido”, agregó, dejando abierta la puerta para un cierre de ciclo que se definirá en las próximas semanas.

“Estoy agradecido a Racing. Me duele que duden de lo que viví este año. Al hincha de Racing solo puedo agradecerle. Son una afición increíble, vivo muy agradecido por el apoyo que me dieron. Las críticas me hicieron muy fuerte. Pero la familia es más importante que lo futbolístico”, ratificó.

Al parecer, el colombiano tendría una oferta de América de Cali, que en los siguientes días le acercará al club de Avellaneda la propuesta, y sabiendo el deseo del jugador de estar cerca de su familia, sólo quedaría que los clubes se pongan de acuerdo para la compra de la ficha de Quintero.