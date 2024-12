Maravilla Martínez habló sobre la renovación de su contrato: qué dijo

Durante el programa de Mirtha Legrand, el delantero que sorprendió a todos por su impresionante contundencia a lo largo de este año (convirtió 30 goles y repartió nueve asistencias en 48 partidos) destacó que su deseo es “progresar económicamente” y reveló que “llegaron ofertas importantes al club”.

"No me llamó Milito, sólo Saja", destacó en la Mesa de la Chiqui, al ser consultado sobre la renovación de su contrato. También aclaró que “no iría a Independiente. Talleres me llamó, pero respeto a Instituto”.

A todo esto, Racing rechazó una oferta del América de Cali por el goleador. El equipo colombiano envió una propuesta de 4.5 millones de dólares por el goleador. Anteriormente, había recibido ofrecimientos desde Arabia Saudita, México y Estados Unidos.

Frente a esa negativa, el futbolista pretende cobrar un sueldo parecido a lo ofertado desde el exterior para seguir en Avellaneda.

Tras sus últimas declaraciones, la continuidad de 'Maravilla' en Racing no es ninguna certeza y genera preocupación en los hinchas, ya que en los últimos días se confirmó que el otro delantero estrella, el colombiano Roger Martínez, se irá del equipo luego de rechazar la propuesta de renovación realizada por la secretaría técnica a cargo de Saja.

Racing, con Diego Alberto Milito como nuevo presidente, tendrá un año muy intenso por delante, en el que afrontará no solo el torneo local y la Copa Argentina, sino que apunta a ser uno de los protagonistas en la Copa Libertadores luego de consagrarse en la Copa Sudamericana, eliminando a tres equipos brasileros de manera consecutiva.