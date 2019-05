"Les doy la alerta para todos los demás equipos. Si no hay VAR acá no se gana, es imposible. El árbitro está muy condicionado a todo lo que sucede", denunció el técnico de Atlético Paranaense.

¿Qué reclama tanto Tiago Nunes? La mano de Julio Buffarini en el área que el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe no observó, y la expulsión de Wellington .

"Nuestro equipo hizo un gran partido, tácticamente perfecto, pero nos quitaron un penal y la expulsión de Wellington fue por lo menos dudosa (fue por un planchazo a Carlos Tevez)".

Para cerrar su descargo y que no queden dudas de cómo responsabilizó al juez ecuatoriano de la caída en la Bombonera, Nunez lanzó: "Si no hubiese sido por la influencia del árbitro, no perdíamos".

Marco Ruben, otro con sospechas

Al igual que el DT Tiago Nunez, el delantero argentino Marco Ruben también se quedó por el arbitraje ante Boca y puso el partido bajo sospecha:

"Estoy acostumbrado a que pasen cosas así acá. Perdimos en el último minuto con varias situaciones que fueron más que dudosas. Esto tiene que ser un aprendizaje para saber como es la competición y hacernos fuertes cuando pasan estas cosas", remarcó el punta, tras el encuentro en la Bombonera.