Echeverri tiene vínculo con River hasta diciembre de 2024, pero a partir de julio ya puede comenzar a negociar con otros clubes. “Mi representante habló con el presidente, siempre estuvieron en contacto a pesar de todo lo que dijeron”, continuó el futbolista, que también dijo estar preparado para ser titular durante la próxima temporada.

Después de haber brillado con la Selección Argentina Sub 17 en el Mundial de Indonesia, Echeverri dejó abierta la puerta de salida ante el interés de varios clubes de Europa. Según trascendió, el juvenil está en la mira de Barcelona, Milan, PSG, Manchester City y Chelsea, entre otros equipos.

Más allá de la frase sobre su futuro en River, Echeverri se mostró feliz por el título y la titularidad. "Estoy contento por otro trofeo ganado, por el equipo y el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el once titular y por suerte se me dio", expresó el Diablito. Y agregó: "Demichelis me lo dijo en el entrenamiento del jueves, porque tuve una gran semana. Eso me llevó a que hoy pudiera jugar de titular y hacer un gran partido".

En medio del revuelo por las declaraciones del juvenil, el presidente de River, Jorge Brito, intentó calmar los ánimos. "Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho, porque tal vez dijo lo que no quería decir. Creo que hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador, con un potencial enorme. En la euforia del festejo dijo algo que no es tan así. Yo me quedo con lo que aclaró. Está muy bien que lo haya hecho", aseguró el directivo.

"Tenemos un buen vínculo con el representante y con él. Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato y seguramente de acá al 10 de enero, cuando arranque la pretemporada, definiremos cosas de su contrato. Lo importante es que Claudio me lo volvió a manifestar. El quiere triunfar en River y quedarse acá, y yo me quedo con eso", continuó Brito.

Y agregó: "El representante defenderá sus derechos y nosotros el del club, como corresponde. Confío plenamente en Claudio Echeverri y su representante que vamos a hacer algo muy bueno para el club y el jugador, como hemos hecho siempre”.

En tanto, el DT Martín Demichelis comentó que el juvenil “de momento tiene que disfrutar el título" y que "ya habrá tiempo para aconsejarlo”. “Cuando sos joven, te ponen el micrófono y venís de ganar un título jugando bien, tenés sensaciones encontradas”, analizó en conferencia de prensa.

“Hay tiempo para seguir hablando y acompañándolo, está desde los ocho años en River y nadie tiene que tener prisa de irse de esta institución”, añadió Demichelis. Y concluyó: "De River no hay que querer irse. Está claro que todo el mundo sueña con jugar en Europa, pero esta institución es enorme".