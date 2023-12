Boxeo: Estados Unidos permitirá a personas trans en torneos femeninos

La nueva política transgénero, cuyo propósito "es brindar justicia y seguridad a todos los boxeadores", entrará en vigencia en horas y la Asociación ha indicado que un boxeador que hace la transición de hombre a mujer es elegible para competir en la categoría femenina bajo las siguientes condiciones:

haber declarado que su identidad de género es femenina y haber sido sometido a una cirugía de reasignación de género

durante un mínimo de 4 años, después de la cirugía, se debe someter a pruebas hormonales trimestrales y presentar documentación a USA Boxing sobre los niveles hormonales

la atleta debe demostrar que su nivel total de testosterona en sangre ha estado por debajo de 5 nmol/L durante al menos 48 meses antes de su primera competencia y este mismo nivel debe permanecer durante todo el período de competición en la categoría femenina

Desde la Asociación también añadieron que "el cumplimiento de estas condiciones se controlará mediante pruebas a cargo de la deportista". "En caso de incumplimiento, la elegibilidad de la deportista para la competición femenina será suspendida durante 12 meses. Entonces será necesario volver a realizar la prueba de los niveles de testosterona", rezan las nuevas reglas.

También se impusieron condiciones semejantes para un boxeador que hace la transición de mujer a hombre, con la diferencia de que en este caso el atleta debe demostrar que su nivel total de testosterona en sangre ha estado por encima de 10 nmol/L durante al menos 48 meses antes de su primera competencia y posteriormente.

Opiniones encontradas

Al respecto, la ex campeona mundial Ebanie Bridges se descargó y dijo: "Esto está mal en muchos niveles. Nunca estaré de acuerdo con esto... ya es bastante malo que mujeres trans rompan récords en otros deportes como atletismo, natación y levantamiento de pesas, pero es un poco diferente que nos rompan el cráneo en combate, deportes donde el objetivo es HACERTE DAÑO, no solo batir un récord... ", redactó furiosa.

El ex campeón de peso súper mediano Carl Froch también dio su parecer al respecto de esta nueva política y confesó: “Esto nunca debería suceder bajo la supervisión de nadie. Se trata de un hombre, básicamente, golpeando a una mujer. No les importa si se han convertido en mujer transgénero, y ahora piensan que' Eres una mujer y están tomando medicamentos para reducir su consumo de testosterona. Son más fuertes, son más poderosos. No todos, hay algunas mujeres masculinas, eso está bien. Si tienes algunos hombres femeninos, está bien”, confesó según el NY Post.

“Pero estamos hablando de mujeres trans. Un hombre que nace hombre con el cromosoma XY peleando con una mujer, que es una mujer con útero. No debería suceder nunca. Debería prohibirse y declararse ilegal. Nunca debería suceder. Las mujeres transgénero –mujeres nacidas hombres– no deberían competir en deportes femeninos. Período. Punto final”, finalizó.