Boxeo femenino: la desafiante frase de la rival de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos

8IBL8tBjIsJ4d9v3.mp4

"No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar", expresó la húngara de 23 años que peleará con Khelif por los cuartos de final de la categoría hasta 66 kilos.

Hámori viene de vencer a la australiana Marissa Williamson por decisión unánime y ahora deberá enfrentar a la argelina en los cuartos de final el sábado. Más allá de la confianza que se tiene, lo cierto es que su frase reavivó la polémica y, además, evidenció el claro desconocimiento -o la intencionalidad- por parte de Hámori al volver a plantear dudas sobre el género de Khelif, algo que estaba totalmente fuera de discusión.

luca-hamori_w862.webp

La italiana Carini anunció que se retira del boxeo

Angela Carini anunció ante la prensa de su país que se retirará oficialmente de la práctica activa del boxeo tras la polémica en los Juegos Olímpicos. “Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta”, explicó la boxeadora italiana de 25 años al medio La Stampa.

Al ser consultada por cuáles eran las sensaciones que la rodeaban y cómo seguiría desde ahora, fue contundente: “Ciertamente no me avergüenzo, ¿de qué tengo que avergonzarme? ¿Porque me di por vencido por no poder luchar? Eso no es vergonzoso, al contrario. Ahora digo adiós al boxeo”.

Carini apenas duró 45 segundos en su pelea ante la argelina Imane Khelif, ya que debido a tan solo un puñetazo en la cara de la africana, la italiana decidió abandonar el combate en el cual alegó que se sintió “mareada”, lo que le impidió continuar.

“Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí. Para mí, estos eran mis Juegos Olímpicos y quería correr el último kilómetro”, aseguró sobre la polémica que desató un debate de género en el deporte mundial.