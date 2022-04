Campazzo: eliminación con Denver y futuro incierto en la NBA

El base cordobés apenas estuvo en cancha tres minutos en este partido y sumó una asistencia y un rebote, estadísticas de una gris temporada que llegó a su fin.

La figura del encuentro fue Stephen Curry, de los Warriors, con treinta puntos, al igual que Nikola Jokic, de los Nuggets.

Campazzo no renovará con los Nuggets después de sus temporadas en la franquicia y tendrá un nuevo destino a partir del segundo semestre del año.

En playoffs, el argentino no llegó a sumar 14 minutos en cancha, en los cinco partidos ante Golden State, algo muy distinto a lo que mostró en 2021, cuando actuó 27 minutos en dos eliminatorias, con 9.3 puntos, 3 rebotes y 4.1 asistencias de promedio por partido.

A los 31 años, Campazzo pretende seguir en la NBA porque sabe que si sale de la elite del básquetbol para emigrar a otros horizontes, nunca más regresará a la liga más importante.

"No sé qué pasará. Yo quiero seguir en la NBA todo lo que pueda. Lo que me dejen mi físico y mi talento. Después, ya veremos. El Real Madrid siempre ha sido como mi casa, así que podría volver si ellos me quieren. Pero, por ahora estoy tranquilo", comentó días atrás el cordobés, que dejó abierta la chance de volver al Merengue.

Embed FINAL DEL PARTIDO



Los @warriors eliminan a los @nuggets de Campazzo por 4-1, tras imponerse 102-98.



Facu terminó con 1 REB y 1 AST en 3.08' de juego esta noche pic.twitter.com/6gmJ2jUklD — TeamFacu (@TeamFacu7) April 28, 2022

Y agregó: "Al no jugar, entreno más. Al principio me daba más pereza, pero ahora me divierto, voy mejorando, compito. Me la paso mejor. Intento estar feliz, de buen humor y en buena forma física. No ver sólo lo malo. Estoy en la NBA, que es lo que quería".

De esta manera, los póximos meses serán clave para definir el futuro de Campazzo, quien tendrá que competir y encontrar su mejor forma para llegar de manera óptima al Mundial 2023 con la Selección Argentina.