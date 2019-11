La FIFA dispuso que el club galés deberá pagarle seis millones de euros a Nantes por el pase de Emiliano Sala, fallecido el 21 de enero. Si no abona, no podrá incorporar más jugadores

Paga o no podrá tener caras nuevas...La FIFA se puso firme y dispuso lo siguiente en el caso Salas: Cardiff City deberá pagarle seis millones de euros a Nantes por el pase de Emiliano Sala -delantero argentino fallecido el 21 de enero cuando la avioneta que lo trasladaba de Francia a Gales cayó en el Canal de la Mancha-, ya que si no lo hace no podrá inscribir a ningún futbolista durante los próximos tres mercados de pases que vienen.