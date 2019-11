"Con River no se puede" dijo Diego Maradona resumiendo lo que en general piensa el fútbol argentino: contra Gallardo no se puede. Mientras hacen fila para elogiar su trabajo y mientras en Barcelona hablan de su llegada, acá van algunas perlas del por qué rompió todas las grietas de estilos y colores de camiseta.

Gallardo tiene como entrenador la ventaja que no tuvo como jugador; ahora no necesita correr, con pensar le basta. El juego de palabras le pertenece al mismo Muñeco que de tanto en tanto lo dice entre allegados muy cercanos. Es que el techo que su propio cuerpo le puso a su carrera como futbolista, ahora se le corrió de los parámetros de crecimiento y no parece haber límites para ganar, gustar, competir y festejar y para luego volver a empezar como si fuera un círculo solo virtuoso.