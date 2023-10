Carlos Sainz se refirió a las supuestas peleas internas en Ferrari

"La prioridad número uno es que Ferrari consiga victorias y mi relación con Fred Vasseur -jefe de equipo de los italianos- es muy buena, me llevo muy bien con mucha gente. Aunque tenga una relación muy buena con Leclerc, no quita que yo tampoco la pueda tener o que no me pueda respetar y ayudarme también" aseveró Sainz en declaraciones en un evento organizado por uno de sus sponsors.

Sainz, ganador este año en el Gran Premio de Singapur, señaló que "no hay favoritismos en Ferrari" y reiteró que no existe ningún trato de favor o predilección por Leclerc sino que hay "una buena relación del jefe de equipo con sus dos pilotos".

"La prensa cree que estamos peleando por ser número uno y dos, pero es culpa de la prensa. Nuestra prioridad número uno, y así está en nuestros contratos, es Ferrari, simplemente que gane Ferrari. No hay piloto uno y dos, siempre será así", insistió el madrileño.

Con Verstappen a un paso del título, cómo sigue la F1 en 2023

GP de Qatar | 8 de octubre de 2023

GP de Estados Unidos | 22 de octubre de 2023

GP de México | 29 de octubre de 2023

GP de Brasil | 5 de noviembre de 2023

GP de Las Vegas | 18 de noviembre de 2023

GP de Abu Dhabi | 26 de noviembre de 2023