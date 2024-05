César Luis Menotti: cómo será el último adiós al extécnico de la Selección Argentina

El último adiós a Menotti tendrá lugar en el estadio de futsal, el mismo lugar donde fueron despedidos los restos del expresidente de la AFA, Julio Grondona, y el exentrenador del seleccionado, Alejandro Sabella. La despedida será sin acceso a los medios de prensa.

Menotti, el primer técnico campeón del mundo con Argentina en 1978 y actual Director de Selecciones Nacionales, murió el último domingo mientras Estudiantes y Vélez disputaban la final de la Copa de la Liga. El Flaco había sido internado semanas atrás en el Sanatorio Agote, debido a un cuadro de anemia. Tras recibir el alta médica y regresar a su hogar, su salud empeoró considerablemente, fue internado otra vez y el fin de semana se produjo su fallecimiento.

La muerte de Menotti deja un vacío enorme en el mundo del fútbol argentino. Su legado, sin embargo, permanecerá vivo en la memoria de los fanáticos de este juego y en las futuras generaciones de entrenadores y jugadores que se inspiren en su filosofía futbolística.

Claro que el Flaco fue mucho más que un DT. Su visión transgresora del fútbol y su compromiso social lo convirtieron en un símbolo de la cultura argentina. Las ideas, siempre expresadas con lucidez y convicción, trascendieron el ámbito futbolístico y tuvieron un impacto significativo en la sociedad.

1858-SCALONI MENOTTI _result.JPG Scaloni lamentó la muerte de Menotti a través de sus redes sociales. Archivo/NA

Murió César Luis Menotti: qué dijeron Messi y Scaloni

El capitán de la Selección eligió sus redes sociales para expresarse sobre el fallecimiento de Menotti. "Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos, QEPD", fue el mensaje publicado por el crack argentino en su cuenta de Instagram.

Menotti había contado, tiempo atrás, cómo fue su primer encuentro con la Pulga: "Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol y sólo me faltaba conocer a Messi. Se produjo en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía", relató.

Y luego añadió: "Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su humildad y su don de gente. Le dije: ‘Por fin tengo la oportunidad de saludarte’, y me dio un abrazo muy cordial”.

Por su parte, Scaloni también lamentó la muerte del exentrenador. "Se nos fue un maestro del fútbol. Gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella. Hasta siempre, Flaco querido", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Menotti fue uno de los principales responsables del éxito del técnico del conjunto albiceleste, dado que respaldó su elección como técnico del seleccionado cuando la gran mayoría cuestionaba su falta de experiencia.