Cesc Fábregas quiere jugar en Argentina y en la Copa Libertadores

"Es un torneo muy potente en todo el mundo. En España y en Inglaterra se habla mucho de la final de la Copa Libertadores cuando se juega. Sí es verdad que en Europa no se sigue el día a día de la competencia y lo que pasa en eliminatorias, octavos de final y cuartos, pero sí en semifinales y final. Es una competición que agrada mucho y se ve mucho, y sobre todo cuando los equipos más potentes llegan a las finales. Yo creo que es una competición que agrada mucho aquí en Europa", comentó en diálogo con Super Deportivo Radio, programa que se emite por Radio Villa Trinidad.

ADEMÁS:

Confirmado: Franco Soldano será nuevo refuerzo de Boca

Con el VAR en contra, el Rojo lo dio vuelta sobre el final

Y siguió manijeando a los argentinos: "Nunca lo había pensado, esto va muy rápido y no tienes tiempo de pensar en ciertas cosas, pero, ¿por qué no? La verdad que me parece una liga muy competitiva, muy agresiva, hay jugadores con muchísimo talento, han salido grandísimos jugadores de Argentina y del continente en general. La verdad que sería para mí un placer ir a jugar ahí".

Por último, Fábregas recibió la gran pregunta: ¿Boca o River? Y ahí mostró su cintura: "No voy a escoger, la pasión que tienen los dos es increíble. Fui a ver la final a Madrid, fui como aficionado y me encantó. Las dos aficiones fueron increíbles. Entrenamos también con la selección española en la Bombonera y me encantó, jugamos en el campo de River contra Argentina y la verdad que fue increíble. No voy a optar ni por uno ni por otro, fueron dos experiencias increíbles".