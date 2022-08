Comienza el US Open y Argentina dice presente

Además, como si fuera poco, Serena Williams, una de las estrellas del tenis más importantes con 40 años y con 23 títulos de Grand Slam en su mochila, jugará y disfrutará de su último torneo a nivel profesional.

Serena, seis veces ganadora del US Open, la primera en 1999 y la última en 2014, debutará ante la montenegrina Danka Kovinic (80) en la cancha central en el segundo turno de la jornada. En el caso de perder el partido y quedar afuera del torneo, hoy será su último partido profesional.

Serena_Williams.webp Serena Williams jugará su ultimo torneo oficial.

También en el día de la inauguración del torneo estará presente el ruso Daniil Medvedev, quien busca defender el título y también su condición de número uno en el ranking internacional ante el asedio de Rafael Nadal, Alcaraz, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. Todos necesitan alcanzar la final del 11 de septiembre para figurar en lo más alto al día siguiente.

Argentinos en Nueva York

Francisco Cerúndolo, Facundo Bagnis, Tomás Etcheverry, Pedro Cachín y Nadia Podoroska van a ser los argentinos encargados de debutar en uno de los torneos más importantes a nivel internacional.

A partir de las 13 (hora de Argentina) y con televisación de la cadena ESPN y su plataforma Star +, el ruso Medvedev (1) iniciará la defensa del título ante el local Stefan Kozlov (110).

danil medvedev.jpg El ruso Daniil Medvedev es el actual campeón del US Open y se posiciona número uno en el ranking internacional.

Cerúndolo (27) comenzará a jugar a partir de las 12 en la cancha Louis Armstrong ante el británico Andy Murray, de 35 años y campeón del US Open en 2012, y Bagnis (106) en el mismo horario pero en la cancha número 4 frente al local Sebastián Korda (92).

Luego del partido de Bagnis se presentará en la misma cancha la “Peque” Podoroska (190) ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (116).

Por su lado, el platense Etcheverry (86) jugará desde las 12 en la cancha número 8 ante el español Pablo Andújar (92), mientras que el cordobés Cachín (66) lo hará no antes de las 14 en la cancha número 15 ante el esloveno Aljaz Bedene (343).

Cambio de reglas en el torneo

Por primera vez en Grand Slam, los entrenadores podrán darles instrucciones a los jugadores, por esta razón, tendrán que sentarse en butacas designadas al costado de la cancha y sólo podrán comunicarse con los protagonistas cuando estén en el mismo extremo de la cancha.

Algunos no están contentos con el cambio, como el estadounidense Taylor Fritz, quien opinó que “el tenis es un deporte individual. ¿Por qué alguien tendrían que darte ayuda?”.

Involucrado en varias polémicas por las acciones de su padre y entrenador, Apostolos, Tsitsipas afirmó que el cambio no incidirá en su juego. “Mi entrenador no fue tan discreto como los demás, pero es algo que siempre ocurrió. Me penalizaron muchas veces, algo que creo fue injusto. Ahora es legal, así que estoy más que feliz de no tener árbitros tan estrictos que quieren arruinar el juego", sentenció.

Nuevo desempate

Ya no será necesario ganar siete puntos para llevarse el desempate en el set decisivo, el jugador deberá llegar a 10. El US Open emula a los otros tres grandes con un formato único. Al quedar 6-6 en el tercer set de las mujeres y en el quinto de los hombres, el ganador será el primero que sume 10 puntos con diferencia de dos.