¿Qué siente Cristiano que le falta para estar a la altura de Messi? "Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco", remarcó Cristiano en una entrevista a la cadena británica ITV.

Ronaldo también consideró que Messi "es un futbolista fantástico", y habló de su relación con el 10 argento: "No somos amigos, pero hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha apretado para ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él", comentó.

ADEMÁS:

¿Di María y Paredes tienen diferencias con Icardi en el PSG?

Video: batalla campal en un clásico juvenil de rugby

River y un mano a mano dificilísimo ante Godoy Cruz por Copa Argentina

Luego, CR7 agregó: "Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, pero como uno de los mejores, para mí el número, pero para algunos fanáticos, si el número uno es otro y yo el segundo, no me importa".

Más tarde, Cristiano se reconoció como un "adicto la éxito". "Yo no sigo a los récords, los récords me siguen a mí. Soy un adicto al éxito y no creo que sea algo malo, creo que es bueno porque eso me motiva. Si tú no estás motivado, es mejor parar. Estoy obsesionado con ganar".