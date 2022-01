Cruz Azul está que arde: Pol Fernández pega el portazo y Boca lo paga en cuotas

"Pol se acercó con el cuerpo técnico a pedir un permiso especial, nosotros nos enteramos por lo medios argentinos. Le quedaban seis meses (de contrato), pero si hay un jugador que no está a gusto es mejor decir hasta aquí", declaró fastidioso Víctor Velázquez, presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa Cruz Azul.

"Lo de Pol, no fue ético. Por todos los medios nos enteramos que ya había firmado con otro equipo cuando todavía tenía contrato, nos deja con un mal sabor de boca. Hace poco, Pol declaró, ya los hice campeones que se den por bien servidos. Creo que esa declaración fue de muy mal gusto", añadió el directivo al medio W Deportes.

Cruz-Azul-Consejo.jpg Víctor Velázquez, presidente del Consejo Administrativo del Cruz Azul, se mostró molesto con la forma en la que Pol Fernández dejó el equipo cementero. Archivo.

No obstante esto, Velázquez aclaró que "vamos por buenos términos, ya están establecidas las fechas de pago de Boca Juniors", lo que confirma que el xeneize no sólo se lo lleva sino que se lo pagará en cuotas, aunque no trascendió el monto.

En caso de haberlo retenido hasta fin de junio, Cruz Azul sabía que en ese momento el jugador quedaría en libertad de acción y con el pase en su poder, por lo que no ingresaría dinero en sus arcas.

Ante la decisión de regresar a la Argentina (movido por una decisión familiar, consensuada con su esposa) Pol Fernández no le dejó otra alternativa al club mexicano que pierde así a un jugador importante que buscará revancha en Boca, de donde se fue enfrentado con el Consejo de fútbol que ahora lo fue a buscar.

Pol-Fernandez-aeropuerto.jpg Ya está todo encaminado entre los clubes para que Pol Fernández regrese a Boca. Archivo.

El jugador, de momento, no se expresó al respecto. "Muchas gracias por venir a recibirme, sé que es su trabajo, pero no voy a hablar hasta resolver mis temas personales que tengo. Sé que se hicieron muchas suposiciones, muchas declaraciones que no debía porque yo estaba pasando por un momento nada bueno, espero me sepan entender, ya pronto hablaré para que la gente tenga todo claro", dijo hace unos días al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En su paso por la entidad mexicana, Fernández -de 30 años- cosechó nada menos que tres títulos: uno de Liga, un Campeón de Campeones y una Supercopa.