De Paul aclaró su empujón a Lo Celso

El video obviamente causó repercusión. Sobre todo porque son compañeros en la Selección Argentina. Y a De Paul no le gustó lo que se dijo del momento. "Lo jodo porque es mi hermano Giovani Lo Celso, qué gente boluda", escribió Rodrigo en Twitter, acompañando el video de la jugada que retuiteó para hacer la aclaración.

Lo jodo porque Es mi hermano @LoCelsoGiovani que gente boludaaaaa https://t.co/IecQcMw4no — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) August 21, 2022

Después, un hincha le comentó: "Lo que critican parece que nunca jugaron al fútbol con amigos". Y De Paul respondió: "¡Increíble!". Solo eso habló en redes. No hizo referencia al cruce con Juan Foyth, el otro argentino (ex Selección) con el que se agarró en el partido. El encontronazo con el zaguero se dio luego de que éste lo cruzara fuerte abajo, lo que no le cayó bien al volante, que se quedó mirándolo. Y la cosa no terminó ahí porque la siguieron con un cruce de palabras al final del encuentro.