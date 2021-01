Defensa y Justicia: fecha confirmada para las semifinales

Además, confirmó que el partido de vuelta se jugará cuatro días más tarde. Es decir, el Halcón de Varela se enfrentará ante su par chileno el 16 de enero en el Norberto "Tito" Tomaghello a las 19.15.

De esta manera, quedan definidos los duelos de la semifinal de la Copa Sudamericana que despertó incertidumbre luego de los posibles casos de coronavirus en el plantel de Defensa y Justicia que luego se consideraron como negativos.

Al respecto de la situación que el conjunto de Florencio Varela vivió en Santiago de Chile, el entrenador, Hernán Crespo, manifestó: "para nosotros esto era algo inédito y, más allá de la situación por la pandemia, queríamos que sea una fiesta de fútbol y que cada uno respete su lugar y se sienta cómodo"

En tanto, agregó que "lo único que me enteré era que el partido no se jugaba. Además me incomodó, por la gente de Coquimbo, que le hayan hecho cambiar de sede. Me pongo en su lugar y es incómodo. Queríamos jugar nuestro partido de visitante como cualquier otro, pero las cosas variaron y nosotros solo escuchamos".

Por último, cabe destacar que el ganador de la llave enfrentará en la final al vencedor de la serie que disputan Lanús y Vélez, que ya jugaron el encuentro de ida en Liniers en el que el Granate ganó por 1-0 con gol de José Sand.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.