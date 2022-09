Del Potro: "Si mejoro, quiero intentar volver al circuito"

"Sigo probando tratamientos para mejorar y estar bien de la rodilla (derecha)", contó Delpo, quien luego reveló: "Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy en el US Open me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo". Es que el argentino será espectador de lujo en el tramo final del presente US Open, que va por semifinales. La Torre de Tandil ganó este Grand Slam en 2009 ante ni más ni menos que Roger Federer.

Delpo-y-la-Davis.webp

"Es mi lugar, siento que es mi lugar. Al tomar la decisión de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Todavía me siento jugador", continuó Del Potro en diálogo con ESPN. Y, por último, comentó: "Vengo acá, voy a ver amigos, nuevos jugadores de otras generaciones. Me voy a sentir bien, pero cuando los veo jugar digo: 'Yo tengo que estar ahí'. Todavía sigo sintiendo eso. Tengo una combinación de sentimientos rara".

Delpo es uno de los cuatro argentinos que han ganado al menos un Grand Slam junto a Gabriela Sabatini (US Open 1990), Guillermo Coria (Grand Slam 2004) y la leyenda de Guillermo Vilas, quien se coronó en el Roland Garros 1977, el Us Open 1977 y los Abierto de Australia de 1978 y 1979. Además, fue referente del primer equipo argentino que logró ganar la Copa Davis en 2016 y se colgó dos medallas en los Juegos Olímpicos: una de plata en 2016 y otra de bronce en 2012 tras vencer a Djokovic.