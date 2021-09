Cuando ya se jugaba tiempo de descuento, el árbitro sancionó un penal en favor del local (mano de Hause, autor del único gol del encuentro) para el delirio del Old Trafford que fue testigo de cómo se agiganta el 1 en estas ocasiones.

Cuando vio que el encargado de tomar la pelota para la ejecución era el portugués Bruno Fernandes, Martínez enseguida se paró frente a él y le dijo Cristiano Ronaldo que era mejor que le ejecución la hiciera el crack.

Varios jugadores del United intentaron despejar el área para que se pudiera cobrar la falta y fue Fernandes finalmente el que remató violentamente la pelota, que se fue desviada varios metros por encima del travesaño.

¿Qué hizo Martínez? Se dio vuelta de inmediato y se puso a bailar de cara a la tribuna que estaba repleta de hinchas del United que aún se tomaban el rostro con sus manos no pudiendo creer la posibilidad desperdiciada.

Fue triunfo del Aston Villa y delirio para los fanáticos del club de Birmingham que ya idolatran al argentino, un especialista en ganar duelos psicológicos en los penales, como ya lo había demostrado ante Colombia en la Copa América disputada en Brasil. Durante el cotejo había tenido además dos atajadas destacadas ante Mason Greenwood y un cabezazo de Harry Maguire.

Al término del partido -y como corresponde- Martínez le extendió su brazo y saludó a CR7 que ni lo quiso mirar a los ojos y no pudo ocultar su bronca. ¿Pateará él la próxima vez los penales o le dará revancha a su compatriota?

Otro que expresó su frustración fue el DT de los Diablos Rojos, Gunnar Solskjaer, quien dijo en conferencia de prensa: "La manera en la que se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno, no me gustó para nada. Lo entiendo, pero no debería ser así".

"Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló este. No creo que lo haya afectado (lo hecho por el Dibu Martínez). Es fuerte mentalmente", agregó.

