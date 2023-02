Dibu Martínez y las cargadas a Mbappé: "No lo quise lastimar"

"No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema", comentó el Dibu en una nota con el medio France Football. "Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa", agregó.

Dibu-Mbappe.jpg Emiliano Dibu Martínez fue a saludar a Kylian Mbappé tras ganarle la final del mundo en Qatar, en compañía del presidente Emmanuel Macron. Archivo.

Martínez explicó así la celebración con un bebé que tenía la cara del delantero del Paris Saint Germain y algunos cantos en el vestuario contra el atacante.

"Entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi", justificó.

"Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks", aseguró.

El marplatense fue clave en la consagración del equipo de Lionel Scaloni, ya que atajó dos penales contra Países Bajos y uno contra Francia, además de tapar una pelota imposible en el último minuto de la definición.