Frederic Dubois, director de la filial francesa propietaria del barco que realizó el rescate, dio algunos detalles sobre el procedimiento de identificación. El jefe empresarial reconoció que la "la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) tiene información que puede hacerlos avanzar" sobre el tema de la identificación, al mismo tiempo que detalló: "El robot hizo una primera inmersión el domingo y luego bajó el martes. Los videos han dado necesariamente resultados, pero si el AAIB no lo comunica es porque no quieren por el momento".

"Durante los últimos días esperamos para saber si íbamos a volver o no por los restos. Y si es así, ¿cómo procedemos? Deben saber que no existe ninguna obligación legal de retirar el accidente. Está a una profundidad de 67 metros, no representa un obstáculo para la navegación", advirtió.

Además, reconoció que la presión mediática obligó al organismo a replantearse el operativo: "¿Subimos el avión completo? ¿El cuerpo es el primer objetivo?", fueron las preguntas que surgieron puertas adentro. La respuesta, en el comunicado oficial, fue clara: "El pronóstico del tiempo para el futuro previsible es deficiente y, por lo tanto, se tomó la difícil decisión de finalizar la operación".

Tras el rescate del cuerpo, el buque "Geo Ocean 3", utilizado en esta operación, llegó al puerto de Weymouth con los restos y en las próximas horas comenzarán las tareas de identificación para determinar si se trata de Sala o de Ibbotson.

La AAIB, por su parte, explicó que resultó imposible reflotar la avioneta pero que las imágenes obtenidas servirán para la investigación, cuyas primeras conclusiones se darán a conocer en un informe que será publicado dentro de dos semanas.